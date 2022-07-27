G7 установит потолок цен на российскую нефть до 5 декабря

Кремль окажется перед выбором: согласиться на более дешевые, но доходные поставки, или же, по сути, остаться без дохода из-за декабрьского эмбарго ЕС.

Группа из семи стран с наиболее развитыми экономиками планируют согласовать механизм, ограничивающий цены на экспорт российской нефти. Утвердить этот механизм планируется к 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС, запрещающие импорт российской сырой нефти по морю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7.

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По словам чиновника, который попросил не называть своего имени, цель состоит в том, чтобы успеть разработать ограничительный механизм ко времени вступления в силу санкций.

Представители группы стран Большой семерки — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — в прошлом месяце заявили, что рассмотрят вопрос об установлении ограничений цены на российскую нефть, чтобы сократить финансовые потоки Москвы, посредством которых финансируются войска РФ в Украине.

В дальнейшем страны G7 пытались привлечь на свою сторону и Китай с Индией, которым Москва продает нефть по сниженной цене.

"Мы уже получили сообщения от нескольких стран Азии, которые заинтересованы в том, чтобы присоединиться к коалиции, либо в лучшем понимании того, на каком уровне будет установлена ​​цена, чтобы, используя эту информацию, улучшить свои позиции в переговорах с россиянами по будущим контрактам", — сказал представитель G7.

Китай и Индия также заинтересованы в сокращении своих затрат на импорт нефти.

Цена, установленная Большой семеркой, будет обнародована публично.

Что предусматривает потолок цен на нефть?

В интересах G7 добиться того, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась картелем покупателей выше себестоимости ее добычи в РФ. Таким образом, у Кремль будет заинтересован в продолжении поставок, но по цене ниже нынешней.

Таким образом, Кремль окажется перед выбором: согласиться на более низкие, но доходные цены, или же остаться практически без дохода из-за того, что в декабре вступает в силу нефтяное эмбарго ЕС.

По словам чиновника, РФ будет сложно продавать свою нефть в другие страны, потому что санкции ЕС предполагают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей российской нефтью, в т.ч. страхование и финансирование перевозок и судоходства.

Напомним, что РФ откажется от поставок нефти на мировой рынок, если российское руководство не удовлетворит предельная цена. Если цены будут ниже затрат на производства нефти, РФ не будет обеспечивать поставки, заявил вице-премьер Александр Новак.

Ранее Фокус разбирался в том, что США предложили для сделки Саудовской Аравии, которая увеличит добычу нефти наполовину. В США наблюдается рекордная за последние 40 лет инфляция, потому администрации американского президента приходится договариваться об увеличении суточного объема добычи.