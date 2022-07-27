G7 встановить стелю цін на російську нафту до 5 грудня

Кремль опиниться перед вибором: погодитися на дешевші, але прибуткові поставки, або ж по суті залишитися без доходу через грудневе ембарго ЄС.

Група із семи країн із найрозвиненішими економіками планують узгодити механізм, який обмежує ціни на експорт російської нафти. Затвердити цей механізм плануються до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, які забороняють імпорт російської сирої нафти морем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника G7.

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За словами чиновника, який попросив не називати свого імені, мета полягає в тому, щоб встигнути розробити обмежувальний механізм на час набрання чинності санкціями.

Представники групи країн Великої сімки — Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія — минулого місяця заявили, що розглянуть питання про встановлення обмежень ціни на російську нафту, щоб скоротити фінансові потоки Москви, за допомогою яких фінансують війська РФ в Україні.

Надалі країни G7 намагалися залучити на свій бік і Китай з Індією, яким Москва продає нафту за зниженою ціною.

"Ми вже отримали повідомлення від кількох країн Азії, які зацікавлені в тому, щоб приєднатися до коаліції, або у кращому розумінні того, на якому рівні буде встановлена ​​ціна, щоб, використовуючи цю інформацію, покращити свої позиції у переговорах з росіянами щодо майбутнього контрактів", — сказав представник G7.

Китай та Індія також зацікавлені у скороченні своїх витрат на імпорт нафти.

Ціну, встановлену Великою сімкою, оприлюднять публічно.

Що передбачає стеля нафтових цін?

В інтересах G7 домогтися того, щоб ціна на російську нафту встановлювалася картелем покупців вище за собівартість її видобутку у РФ. Так, Кремль буде зацікавлений у продовженні поставок, але за ціною нижчою за нинішню.

Так Кремль опиниться перед вибором: погодитися на нижчі, але прибуткові ціни, або ж залишитися практично без доходу через те, що в грудні набуває чинності нафтове ембарго ЄС.

За словами чиновника, РФ складно продаватиме свою нафту в інші країни, тому що санкції ЄС передбачають заборону на всі фінансові послуги, пов'язані з торгівлею російською нафтою, зокрема страхування та фінансування перевезень та судноплавства.

Нагадаємо, що РФ відмовиться від постачання нафти на світовий ринок, якщо російське керівництво не задовольнить гранична ціна. Якщо ціни будуть нижчими від витрат на виробництво нафти, РФ не забезпечуватиме постачання, заявив віцепрем'єр Олександр Новак.

Раніше Фокус розбирався в тому, що США запропонували для угоди Саудівської Аравії, яка збільшить видобуток нафти наполовину. У США спостерігається рекордна за останні 40 років інфляція, бо адміністрації американського президента доводиться домовлятися про збільшення добового обсягу видобутку.