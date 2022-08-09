Південна Європа та Туреччина активно скуповують російську нафту Urals, – Bloomberg

Росія компенсувала втрату клієнтів у Північній Європі рівнем закупівлі нафти в Італії та Туреччині. За тиждень 34 танкери відвантажили понад 24 млн барелів нафти з експортних терміналів РФ.

Імпортери нафти з Південної Європи активно скуповують російську нафту Urals за 4 місяці до початку дії нафтового ембарго. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на дані про пересування танкерів.

Відвантаження російської нафти до портів Італії та Туреччини сильно зросли за останній тиждень. Завдяки цьому РФ компенсувала втрату постачання клієнтам у Північній Європі, зазначили автори матеріалу.

Обсяг постачання нафти з терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зріс до 7-тижневого максимуму, в Туреччині спостерігався найвищий рівень постачання за останні 6 тижнів.

[ + – ] Графік збільшення обсягу відвантажень сирої нафти з російських портів протягом місяця

Перша з квітня партія нафти Urals минулого тижня зайшла до іспанських портів, танкери привезли першу з лютого партію російської нафти з Балтійського моря до Греції.

"Збільшення поставок російської нафти в кілька європейських країн напередодні набрання чинності санкціями підкреслює труднощі, з якими регіон зіткнеться, щоб покінчити із залежністю від московської нафти", — зазначили журналісти.

Імпорт нафти з Росії морем — скільки танкери привозять за день

Морські перевезення сирої нафти з РФ стабілізувалися лише на рівні 500 тис. барелів щодня. Середній обсяг постачання — 3,25 мільйона барелів на день.

Загалом 34 танкери відвантажили 24,2 млн. барелів з експортних терміналів країни за тиждень до 5 серпня.

[ + – ] Постачання російської нафти в порти Туреччини сильно зросли за останній тиждень

Надходження до бюджету Росії від експорту сирої нафти зростають. Bloomberg пише, що середній дохід за 4 тижні виріс до 11-тижневого максимуму.

Обсяг поставок з Росії до Північної Європи за чотири тижні до 5 серпня впав на чверть і становив у середньому 317 тис. барелів на день.

[ + – ] Обсяг експорту російської нафти до Північної Європи впав на чверть

Сукупні поставки до Болгарії та Румунії зросли до тритижневого максимуму — 255 тис. барелів на день.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" хочуть до 5 грудня встановити механізм, який обмежує ціни на експорт нафти з РФ. У G7 планують, щоби ціну на російську нафту встановлював картель покупців.

Росія погрожує відмовою від постачання нафти на світовий ринок, якщо її не задовольнить гранична ціна.

Важливо

"Укртранснафта" припинила прокачування російської нафти в Угорщину, Чехію та Словаччину

Фокус раніше писав про збільшення рівня відвантажень бензину та нафти з Росії на Близький Схід. У червні постачання нафти досягли рекордних 155 тис. барелів на день, а відвантаження до Європи скоротилися на 30%.

Американська транснаціональна нафтосервісна компанія Baker Hughes 1 серпня оголосила про звільнення з російського ринку. Неопераційні збитки філії до склали 426 млн доларів.