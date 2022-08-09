Південна Європа та Туреччина активно скуповують російську нафту Urals, – Bloomberg
Росія компенсувала втрату клієнтів у Північній Європі рівнем закупівлі нафти в Італії та Туреччині. За тиждень 34 танкери відвантажили понад 24 млн барелів нафти з експортних терміналів РФ.
Імпортери нафти з Південної Європи активно скуповують російську нафту Urals за 4 місяці до початку дії нафтового ембарго. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на дані про пересування танкерів.
Відвантаження російської нафти до портів Італії та Туреччини сильно зросли за останній тиждень. Завдяки цьому РФ компенсувала втрату постачання клієнтам у Північній Європі, зазначили автори матеріалу.
Обсяг постачання нафти з терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зріс до 7-тижневого максимуму, в Туреччині спостерігався найвищий рівень постачання за останні 6 тижнів.
Перша з квітня партія нафти Urals минулого тижня зайшла до іспанських портів, танкери привезли першу з лютого партію російської нафти з Балтійського моря до Греції.
"Збільшення поставок російської нафти в кілька європейських країн напередодні набрання чинності санкціями підкреслює труднощі, з якими регіон зіткнеться, щоб покінчити із залежністю від московської нафти", — зазначили журналісти.
Імпорт нафти з Росії морем — скільки танкери привозять за день
Морські перевезення сирої нафти з РФ стабілізувалися лише на рівні 500 тис. барелів щодня. Середній обсяг постачання — 3,25 мільйона барелів на день.
Загалом 34 танкери відвантажили 24,2 млн. барелів з експортних терміналів країни за тиждень до 5 серпня.
Надходження до бюджету Росії від експорту сирої нафти зростають. Bloomberg пише, що середній дохід за 4 тижні виріс до 11-тижневого максимуму.
Обсяг поставок з Росії до Північної Європи за чотири тижні до 5 серпня впав на чверть і становив у середньому 317 тис. барелів на день.
Сукупні поставки до Болгарії та Румунії зросли до тритижневого максимуму — 255 тис. барелів на день.
Нагадаємо, що країни "Великої сімки" хочуть до 5 грудня встановити механізм, який обмежує ціни на експорт нафти з РФ. У G7 планують, щоби ціну на російську нафту встановлював картель покупців.
Росія погрожує відмовою від постачання нафти на світовий ринок, якщо її не задовольнить гранична ціна.Важливо
Фокус раніше писав про збільшення рівня відвантажень бензину та нафти з Росії на Близький Схід. У червні постачання нафти досягли рекордних 155 тис. барелів на день, а відвантаження до Європи скоротилися на 30%.
Американська транснаціональна нафтосервісна компанія Baker Hughes 1 серпня оголосила про звільнення з російського ринку. Неопераційні збитки філії до склали 426 млн доларів.