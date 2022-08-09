"Укртранснафта" припинила прокачування російської нафти в Угорщину, Чехію та Словаччину

У російській компанії "Траснафта" підтвердили, що не змогли сплатити транзит нібито через санкції ЄС, тому "Укртранснафта" зупинила прокачування. Транспортування сировини проходило через південну гілку нафтопроводу "Дружба".

Українська державна компанія "Укртранснафта" з 4 серпня зупинила прокачування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". По ній сировина надходила в Угорщину, Словаччину та Чехію. Про це заявили в пресслужбі російської компанії "Транснафта", передає "РІА Новини".

У "Транснафті" заявили, що не змогли сплатити за послуги транзиту продуктів через санкції Європейського Союзу.

Спікер компанії Ігор Дьомін заявив, що "Укртранснафта" повністю зупинила прокачування нафти південною гілкою "Дружби" вранці 4 серпня. Проте транзит сировини продовжується через Білорусь у бік Польщі та Німеччини. Він додав, що українська нафтотранспортна компанія прокачує нафту в європейські країни за повною передоплатою.

"При здійсненні платежу за транзит територією України кошти були повернуті на рахунок ПАТ "Транснафта". "Газпромбанк", який обслуговує платежі, повідомив нам, що платіж повернений у зв'язку з набранням регламенту Євросоюзу, тобто сьомого пакету санкцій", — сказав Дьомін.

Дьомін додав, що "Транснафта" поінформувала Міністерство енергетики РФ, "Укртранснафту" й вантажовідправників, які постачали ресурси в ці країни, про те, що гроші не проходять і платіж неможливо зробити.

Також він заявив, що російська компанія опрацьовує альтернативні шляхи оплати послуг для українського підприємства. "Транснафта" звернулася до російського "Газпромбанку", щоб отримати від європейського регулятора дозволи на проведення платежів за договором із "Укртранснафтою".

В українській компанії на момент написання матеріалу заяви російської "Транснафти" ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, 31 травня ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на імпорт російської нафти. У межах нового пакету санкцій до кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту російської нафти в країни ЄС. Однак тоді в Брюсселі вирішили не перекривати імпорт російського енергоносія через нафтопровід "Дружба", від якого залежить Угорщина.

20 липня посли ЄС погодили сьомий пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження заборонять імпорт золота й заморозять активи "Сбербанку" та введені проти мера Москви й українських колаборантів.