Японія знову почала купувати російську нафту

Хоча імпорт російського палива в Японію в червні був доведений до нуля, через місяць він відновився. За рік обсяг закупівлі скоротився на 65%.

У липні Японія відновила імпорт нафти з РФ, хоча ще у червні його повністю припинили. Проте, порівняно з липнем 2021 року постачання російської сировини скоротилося на 65%. Про це свідчать дані Міністерства фінансів Японії.

Відомство повідомило, що обсяг постачання нафти з Росії за січень-липень знизився майже на 22%. Також спостерігається скорочення імпорту іншої сировини з РФ — зрідженого природного газу (на 26,1% у річному вимірі), вугілля (на 40,1%), руди (на 84,9%), зернових (73,1%), овочів (60,6%). Водночас Японія почала закуповувати у Росії більше риби та рибної продукції — на 21,7% порівняно з липнем минулого року.

Також дані Мінфіну свідчать, що експорт автомобілів з Японії до Росії у липні 2022 року знизився на 21,5 відсотка, а запчастин до них — на 70,2 відсотка.

У грошовому вимірі імпорт із Росії до Японії за рік зріс на 31% — до 1,3 млрд. доларів, а експорт знизився на 49,5%, до 303 млн. доларів. Постачання мінерального палива з Росії в ціннісному вираженні зросло на 45,1% через зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо, у травні, на тлі повномасштабної війни РФ проти України, уряд Японії ввів санкції щодо понад 70 компаній та 100 росіян, серед яких голова уряду Росії Михайло Мішустін, дочки президента РФ Володимира Путіна та родичі близького до нього олігарха Геннадій Тимченко. У тому ж місяці японська влада заборонила експорт високотехнологічних товарів на територію держави-агресора, а у квітні оголосила про намір поступово відмовитися від закупівлі російського вугілля. З 17 червня Японія заборонила ввозити до Росії вантажівки, самоскиди, а також інше обладнання та техніку.

Раніше журналісти повідомляли, що імпортери нафти з Південної Європи активно скуповують російську нафту Urals за 4 місяці до початку дії нафтового ембарго.

Також ми писали про те, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив налагодити експорт нафти в обхід Росії.

Фокус розбирався, що зміниться після набуття чинності нафтового ембарго, що схвалено ЄС.