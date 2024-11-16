Японська принцеса Юріко померла у віці 101 року: подробиці (фото)
Найстарша представниця імператорської сім'ї була дружиною брата імператора Хірохіто, який правив країною за часів Другої світової війни.
У токійській лікарні у 101 рік померла принцеса Юріко, невістка імператора Хірохіто, який правив під час Другої світової війни. Юріко була дружиною його брата Мікаси і найстарішим членом імператорської сім'ї. Про це пише NHK.
Управління імператорського двору не оголосило, що стало причиною смерті принцеси, але японські ЗМІ повідомили, що вона померла від пневмонії.
Юріко народилася 1923 року в аристократичній сім'ї і в 18 років вийшла заміж за принца Мікасу, якому було 26 років, молодшого брата Хірохіто і дядька нинішнього імператора Нарухіто, за кілька місяців до початку Другої світової війни.
У 1943 році, коли Юріко була вагітна старшою донькою Ясуко, принца Мікаса відправили в Нанкін, Китай, як штабного офіцера армії. У 1944 році він повернувся до Японії і служив штабним офіцером в імператорській ставці.
У травні 1945 року палац Мікаса, де він жив, було повністю зруйновано внаслідок повітряного нальоту. Юріко зі своїм чоловіком і маленькою донькою жили в притулку в останні місяці війни.
Юріко виростила п'ятьох дітей і підтримувала дослідження Мікаси в царині стародавньої історії Близького Сходу, водночас виконуючи свої офіційні обов'язки і займаючись благодійною діяльністю. Вона пережила свого чоловіка і всіх трьох синів. Принц Мікаса помер 2016 року у сто років.
Після її смерті чисельність імператорської сім'ї Японії, яка швидко скорочується, скоротилася до 16 осіб, включно з чотирма чоловіками, оскільки країна зіштовхується з дилемою: як зберегти королівську сім'ю, в той час як консерватори в правлячій партії наполягають на збереженні виключно чоловічої спадковості.
Закон про імператорський дім 1947 року, що значною мірою зберігає консервативні довоєнні сімейні цінності, дає змогу посідати трон тільки чоловікам і змушує жінок із королівської сім'ї, які виходять заміж за простолюдинів, втрачати свій королівський статус.
Наймолодший чоловік в імператорській сім'ї, принц Хісахіто — племінник імператора Нарухіто — наразі є останнім явним спадкоємцем, що являє собою серйозну проблему для системи, яка не допускає імператриць. Уряд обговорює, як зберегти стабільність престолонаслідування, не покладаючись на жінок.
Юріко вела здоровий спосіб життя у віці ста років, поки в березні не перенесла інсульт і пневмонію. Вона любила займатися спортом вранці, дивлячись щоденну фітнес-програму по телевізору, повідомляє Управління імператорського двору. Вона також продовжувала читати численні газети і журнали і любила дивитися новини та бейсбол по телевізору. У сонячні дні вона сиділа в палацовому саду.
Юріко була госпіталізована після інсульту і відтоді то потрапляла до відділення інтенсивної терапії, то виходила з нього. Її загальний стан погіршився за останній тиждень, повідомило Управління імператорського двору.
Нагадаємо, тільки у квітні 2024 року в імператорської сім'ї Японії з'явився акаунт в Instagram.