Японська принцеса Юріко померла у віці 101 року: подробиці (фото)

Найстарша представниця імператорської сім'ї була дружиною брата імператора Хірохіто, який правив країною за часів Другої світової війни.

У токійській лікарні у 101 рік померла принцеса Юріко, невістка імператора Хірохіто, який правив під час Другої світової війни. Юріко була дружиною його брата Мікаси і найстарішим членом імператорської сім'ї. Про це пише NHK.

Управління імператорського двору не оголосило, що стало причиною смерті принцеси, але японські ЗМІ повідомили, що вона померла від пневмонії.

Фото: NHK

Юріко народилася 1923 року в аристократичній сім'ї і в 18 років вийшла заміж за принца Мікасу, якому було 26 років, молодшого брата Хірохіто і дядька нинішнього імператора Нарухіто, за кілька місяців до початку Другої світової війни.

У 1943 році, коли Юріко була вагітна старшою донькою Ясуко, принца Мікаса відправили в Нанкін, Китай, як штабного офіцера армії. У 1944 році він повернувся до Японії і служив штабним офіцером в імператорській ставці.

Принцеса Юріко Фото: NHK

У травні 1945 року палац Мікаса, де він жив, було повністю зруйновано внаслідок повітряного нальоту. Юріко зі своїм чоловіком і маленькою донькою жили в притулку в останні місяці війни.

Юріко виростила п'ятьох дітей і підтримувала дослідження Мікаси в царині стародавньої історії Близького Сходу, водночас виконуючи свої офіційні обов'язки і займаючись благодійною діяльністю. Вона пережила свого чоловіка і всіх трьох синів. Принц Мікаса помер 2016 року у сто років.

Принцеса Юріко і приц Мікаса з дітьми Фото: NHK

Після її смерті чисельність імператорської сім'ї Японії, яка швидко скорочується, скоротилася до 16 осіб, включно з чотирма чоловіками, оскільки країна зіштовхується з дилемою: як зберегти королівську сім'ю, в той час як консерватори в правлячій партії наполягають на збереженні виключно чоловічої спадковості.

Закон про імператорський дім 1947 року, що значною мірою зберігає консервативні довоєнні сімейні цінності, дає змогу посідати трон тільки чоловікам і змушує жінок із королівської сім'ї, які виходять заміж за простолюдинів, втрачати свій королівський статус.

Наймолодший чоловік в імператорській сім'ї, принц Хісахіто — племінник імператора Нарухіто — наразі є останнім явним спадкоємцем, що являє собою серйозну проблему для системи, яка не допускає імператриць. Уряд обговорює, як зберегти стабільність престолонаслідування, не покладаючись на жінок.

Юріко вела здоровий спосіб життя у віці ста років, поки в березні не перенесла інсульт і пневмонію. Вона любила займатися спортом вранці, дивлячись щоденну фітнес-програму по телевізору, повідомляє Управління імператорського двору. Вона також продовжувала читати численні газети і журнали і любила дивитися новини та бейсбол по телевізору. У сонячні дні вона сиділа в палацовому саду.

Юріко була госпіталізована після інсульту і відтоді то потрапляла до відділення інтенсивної терапії, то виходила з нього. Її загальний стан погіршився за останній тиждень, повідомило Управління імператорського двору.

Нагадаємо, тільки у квітні 2024 року в імператорської сім'ї Японії з'явився акаунт в Instagram.