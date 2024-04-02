Уперше в історії: імператорська сім'я Японії завела акаунт в Instagram

Імператорська родина Японії дебютувала в цій популярній соцмережі, опублікувавши в понеділок кілька постів. У такий спосіб імператор сподівається позбутися свого усамітнюваного іміджу і звернутися до молодих людей у соціальних мережах.

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Агентство імператорського двору Японії, урядове агентство, що відповідає за справи сім'ї імператора, опублікувало 60 фотографій і п'ять відеороликів, на яких показано публічні виступи імператора Нарухіто та імператриці Масако за останні три місяці. В агентстві заявили, що хочуть, щоб громадськість краще розуміла офіційні обов'язки сім'ї, і що Instagram був обраний через його популярність серед молоді, пише Japan Today.

До вечора понеділка їхній підтверджений акаунт Kunaicho_jp налічував понад 270 000 підписників. Зараз там понад півмільйона підписників.

Імператор Нарухіто і його сім'я

На першій опублікованій фотографії імператорське подружжя сидить на дивані зі своєю 22-річною донькою принцесою Айко і посміхається, відзначаючи Новий рік. Інші повідомлення також включали зустрічі імператорського подружжя з іноземними високопоставленими особами, зокрема зі спадкоємним принцом Брунею Хаджі аль-Мухтаді Біллахом, його дружиною.

Відео, на якому Нарухіто звертається до доброзичливців під час святкування свого дня народження 23 лютого, менш ніж за день зібрало понад 21 000 переглядів.

Поки що знімки обмежуються службовими обов'язками сім'ї і не містять приватних і відвертих моментів. Агентство заявило, що розглядає можливість розширення діяльності інших членів королівської сім'ї.

"Приємно, що ми можемо трохи побачити їхню діяльність, тому що ми майже не знаємо, чим вони займаються. Добре, що вони завели акаунт, так вони здаються трохи ближчими", — сказав Кокі Йонеура, 21-річний студент.

Студентка Юкіно Ешіура сказала, що їй дуже хотілося побачити більше постів про принцесу Айко. "Айко-сама приблизно нашого віку і щойно закінчила університет, тому я дуже рада бачити її фото", — сказала вона, використавши шанобливу приставку "сама".

День народження імператора Нарухіто

Однак обидва заявили, що не планують підписуватися на акаунт королівської сім'ї в Instagram.

Дебют японської імператорської сім'ї в соціальних мережах стався через 15 років після того, як 2009 року королівська сім'я Великої Британії приєдналася до X, яка раніше називалася Twitter.

Деякі підписники були здивовані, що імператорська сім'я Японії з'явилася в соцмережах тільки зараз. Багато хто був упевнений, що в них уже є акаунти, але вони не надто популярні.

Батько Нарухіто, почесний імператор Акіхіто, який зрікся престолу 2019 року, і його дружина були популярні свого часу. Але зараз шанувальники королівської сім'ї здебільшого належать до старшого покоління.

Чиновники палацу розглядали можливість використання соціальних мереж, щоб залучити більше людей, які цікавляться сім'єю та її діяльністю. Минулого року агентство створило групу експертів для вивчення впливу використання соціальних мереж на імператорську сім'ю.

Імператор Нарухіто і його сім'я

Агентство стало обережним після того, як племінниця імператора Мако Комуро та її чоловік-простолюдин зіткнулися з різкою реакцією в соціальних мережах та таблоїдах через побоювання з приводу фінансового становища її свекрухи, через що її шлюб було відкладено. Вона також відмовилася отримати придане. Колишня принцеса розповіла, що на той час вона дістала психологічну травму через нападки у ЗМІ, зокрема в Інтернеті.

Експерти кажуть, що соціальні мережі можуть допомогти наблизити королівську сім'ю до народу і дати агентству можливість контролювати розповідь і реагувати на дезінформацію, але зберігається занепокоєння з приводу того, як найстаріша монархія у світі може бути дружньою, не втрачаючи водночас свого благородства і не уникаючи скандалів.

Акаунт ні на кого не підписаний і не взаємодіє з публікою. Користувачі не можуть коментувати публікації і можуть тільки натиснути кнопку "Мені подобається".

Ті, хто хоче надіслати послання імператорській родині, мають використовувати офіційний сайт.

Нагадаємо, раніше принцеса Айко закінчила університет. Принцеса позувала в традиційному вбранні в парку біля Токійського університету.