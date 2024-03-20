Принцеса Айко, єдина дитина японського імператора, закінчила університет

Принцеса Японії Айко відвідала випускну церемонію в Університеті Гакусюін у Токіо. І скоро приступить до роботи в Червоному Хресті.

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22-річна японська принцеса Айко, єдина дитина імператора Нарухіто і його дружини Масако, закінчила університет у Токіо. І на випускному з'явилася в традиційному для випускниць кімоно. Айко вивчала японську мову та літературу протягом чотирьох років. А незабаром візьметься до роботи в Червоному Хресті. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Японії Айко сяяла, відвідуючи випускну церемонію в Університеті Гакусюін у Токіо.

принцеса Айко Фото: Getty Images

Айко, єдина дочка 63-річного імператора Нарухіто і 60-річної імператриці Масако, одягла блідо-рожеве кімоно з квітковим візерунком і темно-синю спідницю — традиційне вбрання для випускниць у Токіо.

Принцеса виглядала в прекрасному настрої, прогулюючись територією університету дорогою на випускну церемонію в районі Меджіро в Токіо.

З аксесуарів вона вибрала кремову сумочку і рожеві квіти, які прикрашали її зачіску.

За даними Kyodo News, її робота за контрактом у Червоному Хресті не вплине на її офіційні обов'язки, і вона має намір виконувати і те, і інше одночасно.

Передбачається, що принцеса їздитиме на роботу в штаб-квартиру компанії в районі Мінато в Токіо, але поки незрозуміло, чим саме вона займатиметься. Сама принцеса сказала, що дуже натхненна.

Японська імператорська сім'я підтримує давні зв'язки з Червоним хрестом, а імператриця Масако нині є почесним президентом організації.

Принцеса Айко з батьками Фото: Getty Images

Точний характер ролі Айко в Червоному Хресті невідомий. Принцеса веде приватне життя, і раніше в дитинстві вона пережила період знущань і занепокоєння, через яке вона кинула школу.

Нагадаємо, Айко — дочка і єдина дитина Нарухіто, 126-го імператора Японії.

Нарухіто зійшов на трон 1 травня 2019 року, після зречення свого батька імператора Акіхіто. Інтронізація відбулася 22 жовтня 2019 року. Нарухіто — перший імператор Японії, народжений після Другої світової війни. Оскільки престол в Японії успадковують тільки чоловіки, після народження Айко і розуміння того, що інших дітей у Нарухіто і Масако не буде, в Японії порушили питання про престолонаслідування і зміну законодавства. Але 2006 року молодший брат принца Нарухіто, Фуміхіто, принц Акісіно, став батьком втретє . Малюк Хісахіто має більше шансів зійти на японський престол, ніж принцеса Айко.