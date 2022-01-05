Японська принцеса Айко вперше з'явилася на публічному заході (фото, відео)

У грудні принцесі Айко виповнилося 20 років, а це означає, що тепер вона офіційно відвідуватиме всі публічні заходи як член імператорської сім'ї.

20-річна принцеса Японії Айко з'явилася на першому офіційному заході з моменту повноліття, приєднавшись до своєї родини на традиційній новорічній церемонії Shinnen Shukuga-no Gi у Токіо, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Принцеса Айко – єдина дитина 61-річного імператора Нарухіто та 58-річної імператриці Масако. У грудні вона відсвяткувала 20-річчя – вік, у якому члени імператорської сім'ї офіційно розпочинають своє громадське життя. Це означає, що тепер вона виконуватиме королівські обов'язки разом із старшими членами сім'ї.

На заході зібралися високопосадовці імператорського дому, а також відомі політики, громадські діячі та інші знаменитості. Серед учасників були брат Нарухіто, спадкоємний принц Фуміхіто Акісіно, найбільш відомий як принц Акісіно, його дружина принцеса Кіко, їхня дочка, 27-річна Како. Їхня друга дочка, 30-річна Мако, залишила королівське життя минулого року, коли вийшла заміж за простолюдина, відмовившись від свого титулу і переїхавши з ним до Нью-Йорка.

[ + – ] Новорічний прийом за участю імператорської родини Японії

Айко з'явилася перед присутніми в білій сукні без рукавів, прикрашеній поясом імператорської родини, білих високих рукавичках, перлинному намисті та сережках. Однак, на ній не було діадеми, попри те, що раніше прийом був приводом для жінок імператорської сім'ї надягати коштовності та діадеми. Але з початком пандемії коронавірусу Нарухіто відмовився від шику на користь більш стриманого образу та заборонив представницям імператорської сім'ї носити надто яскраві та дорогі ювелірні прикраси на заходах.

[ + – ] Дебют принцеси Айко

На Новий рік багато людей збираються під балконом Імператорського палацу в Токіо, щоб миттю побачити імператора та його сім'ю, проте вдруге поспіль Нарухіто вирішив звернутися до свого народу за допомогою відеозвернення у світлі пандемії коронавірусу.

Хто така Айко

Про життя принцеси відомо небагато. У дитинстві вона пережила важкий період знущань та тривог, через які покинула школу. Коли їй виповнилося вісім років, виявилося, що вона любить каліграфію, скакалку та писати вірші. Дівчина захоплюється музикою і грає на фортепіано та скрипці.

У 2010 році з'явилася інформація, що вона покинула школу через "дику поведінку" однокласників.

Однак, у 2010 році про неї писали в пресі після того, як з'ясувалося, що вона проводить час далеко від школи через занепокоєння "дикою поведінкою" однокласників. Якийсь час вона була на домашньому навчанні.

Айко дуже переживала невдачі в навчанні. Вона мала проблеми зі шлунком і запаморочення перед іспитами або спортивними змаганнями, а одного разу вона пропустила цілий місяць у школі після стресу від складання тестів.

[ + – ] Принцеса Айко з батьками, 2012 рік Фото: Getty Images

Офіційні зображення принцеси, випущені з нагоди її 15-річчя, викликали занепокоєння в країні, оскільки на фотографіях королівська особа виглядала виснаженою.

Влітку 2018 року Айко вперше поїхала за кордон. Вона відвідала літню програму в Ітонському коледжі, який розташований за 30 км на захід від Лондона, на березі Темзи, поруч із Віндзорським замком.

Наразі Айко вивчає японську літературу, а також відвідує додаткові мовні курси (англійська та іспанська) в університеті Гакушуїн у Токіо.

[ + – ] 1 грудня 2021 року принцеса Айко відзначила 20-річчя й отримала право з'являтися на офіційних заходах разом із членами своєї сім'ї.

Вона також відома своєю любов'ю до тварин і з дитинства їздила верхи на конях. Її випускна робота у старшій школі називалася "Кішки та собаки в період Хейан через літературу".

У заяві, раніше опублікованій Імператорським домом, Айко описувалася як працелюбна і говорилося, що вона іноді зверталася до своїх батька та матері, імператриці Масако, за допомогою у її завданнях.