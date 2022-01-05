Японская принцесса Айко впервые появилась на публичном мероприятии (фото, видео)

В декабре принцессе Айко исполнилось 20 лет а это значит, что теперь она официально будет посещать все публичные мероприятия как член императорской семьи.

20-летняя принцесса Японии Айко появилась на первом официальном мероприятии с момента совершеннолетия, присоединившись к своей семье на традиционной новогодней церемонии Shinnen Shukuga-no Gi в Токио, сообщает Daily Mail.

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Принцессе Айко – единственный ребенок 61-летнего императора Нарухито и 58-летней императрицы Масако. В декабре она отпраздновала 20-летие – возраст, в котором члены императорской семьи официально начинают свою общественную жизнь. Это означает, что теперь она будет выполнять королевские обязанности вместе со старшими членами семьи.

На мероприятии собрались высокопоставленные члены императорского дома, а также известные политики, общественные деятели и прочие знаменитости. Среди участников были брат Нарухито, наследный принц Фумихито Акисино, наиболее известный как принц Акисино, его жена принцесса Кико, их дочь, 27-летняя Како. Их вторая дочь, 30-летняя Мако, покинула королевскую жизнь в прошлом году, когда вышла замуж за простолюдина, отказавшись от своего титула и переехав с ним в Нью-Йорк.

[ + – ] Новогодний прием с участием императорской семьи Японии

Айко появилась перед присутствующими в белом платье без рукавов, украшенном поясом императорской семьи, белых высоких перчатках и жемчужных ожерелье и серьгах. Однако на ней не было диадемы, несмотря на то, что раньше прием был поводом для женщин императорской семьи надевать драгоценности и диадемы. Но с началом пандемии коронавируса Нарухито отказался от шика в пользу более сдержанного образа и запретил представительницам императорской семьи носить слишком яркие и дорогие ювелирные украшения на мероприятиях.

[ + – ] Дебют принцессы Айко

На Новый год множество людей собираются под балконом Императорского дворца в Токио, чтобы мельком увидеть императора и его семью, однако второй раз подряд Нарухито решил обратиться к своему народу с помощью видеообращения в свете пандемии коронавируса.

Кто такая Айко

О жизни принцессы известно не очень много. В детстве она пережила трудный период издевательств и тревог, из-за которых бросила школу. Когда ей исполнилось восемь лет, оказалось, что она любит каллиграфию, скакалку и писать стихи. Девушка увлекается музыкой и играет на фортепиано и скрипке.

В 2010 году появилась информация, что она бросила школу из-за "дикого поведения" одноклассников.

Однако в 2010 году о ней писали в прессе после того, как выяснилось, что она проводит время вдали от школы из-за беспокойства по поводу "дикого поведения" одноклассников. Некоторое время она была на домашнем обучении.

Айко очень сильно переживала неудачи в учебе. У нее были проблемы с желудком и головокружение перед экзаменами или спортивными соревнованиями, а однажды она пропустила целый месяц в школе после стресса после сдачи тестов.

[ + – ] Принцесса Айко с родителями, 2012 год Фото: Getty Images

Официальные изображения принцессы, выпущенные по случаю ее 15-летия, вызвали беспокойство в стране, поскольку на фотографиях королевская особа выглядела изможденной.

Летом 2018 года Айко впервые поехала за границу. Она посетила летнюю программу в Итонском колледже, который расположен в 30 км к западу от Лондона, на берегу Темзы, рядом с Виндзорским замком.

Сейчас Айко изучает японскую литературу, а также посещает дополнительные языковые курсы (английский и испанский) в университете Гакушуин в Токио.

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Она также известна своей любовью к животным и с детства ездила верхом на лошадях. Ее выпускная работа в старшей школе была озаглавлена "Кошки и собаки в период Хэйан через литературу".

В заявлении, ранее опубликованном Императорским домом, Айко описывалась как трудолюбивая и говорилось, что она иногда обращалась к своим отцу и матери, императрице Масако, за помощью в ее заданиях.