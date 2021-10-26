Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина и лишилась всех привилегий

Племянница императора Японии Нарухито выбрала себе в мужья не аристократа и лишилась императорского титула

30-летняя японская принцесса Мако наконец вышла замуж, но лишилась титула и перестала быть членом императорской семьи. Примечательно, но это правило не касается членов императорской семьи мужского пола. Об этом пишет BBC.

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Избранником принцессы стал 30-летний Кей Комуро, которого она знает еще со времен учебы в колледже. Принцессе полагалась выплата в 1,3 миллиона долларов, но принцесса от нее отказалась.

Также, в случае развода принцесса не сможет вернуться в императорскую семью. Это правило также касается только женщин.

[ + – ] Принцесса Мако и ее избранник Кей Комуро Фото: Getty Images

Принцесса отказалась от свадебных торжеств и от роскошной церемонии, которая обычно проходит в храме Мейджи в Токио. Кей и Мако зарегистрировали свой брак без лишних глаз.

В скором времени Мако и Кей переедут в Нью-Йорк, где Комуро работает в престижной юридической фирме. Помолвка принцессы в 2017 году и ее выбор избранника сопровождались многочисленными скандалами. Кея критиковали за его происхождение, за его прическу – он носил хвостик, и даже за поступки его матери. Сообщалось, что она взяла деньги у возлюбленного, собираясь за него замуж, но потом отметила свадьбу и деньги не вернула.

Простые японцы также были возмущены таким попранием традиций и обычаев, а потому выходили на акции протеста и призывали принцессу отказаться от свадьбы.

[ + – ] Протесты из-за свадьбы принцессы Мако

Принцесса уже принесла извинения за причиненные неудобства на пресс-конференции, посвященной свадьбе.

"Я очень сожалею о причиненных неудобствах, и я благодарна тем, кто поддерживал меня. Для меня Кей – единственный и незаменимый. Брак нам был необходим", — рассказала принцесса.

"Я люблю Мако. У нас есть только одна жизнь, и я хочу, чтобы мы провели ее с теми, кого любим", — заявил Кей Комуро на пресс-конференции.

Из-за всех проблем и скандалов у принцессы Мако диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Это не первый случай, когда японская принцесса отказывается от титула ради возлюбленного. Принцесса Аяко, двоюродная племянница бывшего императора Японии Акихито вышла замуж за простолюдина, сотрудника судоходной компании Кея Морию. Два года назад у пары родился сын.

И женщины, члены императорской семьи Японии, самой древней правящей династии в мире, часто подвергаются критике из-за своего поведения, которое приверженцы традиций считают неподобающим. Так, императрицу Мичико критиковали из-за неподобающего происхождения, а императрицу Масако ругали за то, что она не может родить наследника мужского пола.