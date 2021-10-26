Японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина і втратила всі привілеї

Племінниця імператора Японії Нарухіто обрала собі за чоловіка не аристократа і втратила імператорський титул.

30-річна японська принцеса Мако нарешті вийшла заміж, але втратила титул і перестала бути членом імператорської сім'ї. Але це правило не стосується членів імператорської сім'ї чоловічої статі. Про це пише ВВС.

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Обранцем принцеси став 30-річний Кей Комуро, якого вона знає ще з часів навчання у коледжі. Принцесі належала виплата 1,3 мільйони доларів, але принцеса від неї відмовилася.

Також у разі розлучення принцеса не зможе повернутися до імператорської родини. Це правило також стосується лише жінок.

[ + – ] Принцеса Мако та її обранець Кей Комуро Фото: Getty Images

Принцеса відмовилася від весільних урочистостей та від розкішної церемонії, яка зазвичай проходить у храмі Мейджі в Токіо. Кей та Мако зареєстрували свій шлюб без зайвих очей.

Незабаром Мако та Кей переїдуть до Нью-Йорка, де Комуро працює у престижній юридичній фірмі. Заручини принцеси у 2017 році та її вибір обранця супроводжувалися численними скандалами. Кея критикували за його походження, за його зачіску — він носив хвостик і навіть за вчинки його матері. Повідомлялося, що вона взяла гроші у коханого, збираючись за нього заміж, але потім відсвяткувала весілля та гроші не повернула.

Прості японці також були обурені таким зневаженням традицій та звичаїв, а тому виходили на акції протесту та закликали принцесу відмовитися від весілля.

[ + – ] Протести через весілля принцеси Мако

Принцеса вже вибачилася за завдані незручності на пресконференції, присвяченій весіллю.

"Я дуже шкодую про завдані незручності, і я вдячна тим, хто підтримував мене. Для мене Кей — єдиний і незамінний. Шлюб нам був необхідний", — розповіла принцеса.

"Я люблю Мако. У нас є лише одне життя, і я хочу, щоб ми провели його з тими, кого любимо", — заявив Кей Комуро на пресконференції.

Через всі проблеми та скандали у принцеси Мако діагностували посттравматичний стресовий розлад.

Це не перший випадок, коли японська принцеса відмовляється від титулу заради коханого. Принцеса Аяко, двоюрідна племінниця колишнього імператора Японії Акіхіто вийшла заміж за простолюдина, співробітника судноплавної компанії Кея Морію. Два роки тому в пари народився син.

І жінки, члени імператорської родини Японії, найдавнішої керівної династії у світі, часто піддаються критиці через свою поведінку, яку прихильники традицій вважають неналежною. Так, імператрицю Мічіко критикували через неналежне походження, а імператрицю Масако лаяли за те, що вона не може народити спадкоємця чоловічої статі.