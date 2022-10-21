Акіхіто, японський "імператор на покої", з'явився на публіці заради дня народження дружини

125 імператор, який зрікся престолу в 2019 році, вперше за довгий час появився на публіці.

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Почесний імператор Японії Акіхіто та його дружина Мітіко позували фотографам вперше за довгий час. Після зречення престолу імператор нечасто з'являється на публіці. Але він зробив виняток заради дня народження дружини. Цього тижня імператриці Мітіко виповнюється 88 років. Про це пише Daily Mail.

Знімки були зроблені у мальовничих садах імператорської резиденції Акасака у Токіо. На фото Мітіко та її чоловік, який після зречення отримав титул "імператор на спокої", ходять садами в подібних елегантних образах.

[ + – ] 125 імператор Японії майже не з'являється на публіці після зречення престолу

Акіхіто та Мітіко позували у бежевих піджаках та темних штанах. А імператриця доповнила свій образ стриманими золотими прикрасами.

Акіхіто, який зрікся престолу на користь свого сина Нарухіто у 2019 році, був у піднесеному настрої, і, здавалося, насолоджувався простими радощами виходу на пенсію разом зі своєю дружиною.

Японські ЗМІ повідомили, що знімки зроблені 4 жовтня та опубліковані вчора з нагоди дня народження Мітіко.

Акіхіто і Мітіко живуть далеко від уваги преси після його зречення престолу у 2019 році.

[ + – ] Почесний імператор Акіхіто з дружиною імператрицею Мітіко у її день народження Фото: The Japanese royal household

Акіхіто, який став імператором у 1989 році, сказав під час свого зречення, що він відчуває полегшення від того, що його правління добігає кінця, і йому вдалося зберегти мир у Японії.

30-річне правління монарха, назване епохою Хейсей, було єдиною епохою без воєн у сучасній історії Японії.

Також Акіхіто став першим за 200 років японським імператором, який зрікся престолу.

Його син Нарухіто став імператором. І на його інтронізацію з'їхалися монархи та політики з усього світу.

Після Нарухіто імператором стане його молодший брат Акісіно. Спадкоємців чоловічої статі в сім'ї імператора так і не з'явилося, і принцеса Айко не може успадкувати "хризантемовий трон".