Акихито, японский "император на покое", появился на публике ради дня рождения супруги

125-й император, отрекшийся от престола в 2019 году, впервые за долгое время появился на публике.

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Почетный император Японии Акихито и его жена Митико позировали фотографам впервые за долгое время. После отречения от престола император нечасто появляется на публике. Но он сделал исключение ради дня рождения супруги. На этой неделе императрице Митико исполняется 88 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Снимки были сделаны в живописных садах императорской резиденции Акасака в Токио. На фото Митико и ее супруг, который после отречения получил титул "император на покое", прогуливаются по садам в схожих элегантных образах.

[ + – ] 125-й император Японии почти не появляется на публике после отречения от престола

Акихито и Митико позировали в бежевых пиджаках и темных брюках. А императрица дополнила свой образ сдержанными золотыми украшениями.

Акихито, отрекшийся от престола в пользу своего сына Нарухито в 2019 году, был в приподнятом настроении, и, казалось, наслаждался простыми радостями выхода на пенсию вместе со своей женой.

Японские СМИ сообщили, что снимки были сделаны 4 октября и опубликованы вчера по случаю дня рождения Митико.

Акихито и Митико живут вдали от внимания прессы после его отречения от престола в 2019 году.

[ + – ] Почетный император Акихито с супругой императрицей Митико в ее день рождения Фото: The Japanese royal household

Акихито, ставший императором в 1989 году, сказал во время своего отречения, что он испытывает облегчение от того, что его правление подходит к концу, и ему удалось сохранить мир в Японии.

30-летнее правление монарха, названное эпохой Хэйсэй, было единственной эпохой без войн в современной истории Японии.

Также Акихито стал первым за 200 лет японским императором, который отрекся от престола.

Его сын Нарухито стал императором. И на его интронизацию съехались монархи и политики со всего мира.

После Нарухито императором станет его младший брат Акисино. Наследников мужского пола в семье императора так и не появилось, и принцесса Айко не может наследовать "хризантемовый трон".