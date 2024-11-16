Японская принцесса Юрико умерла в возрасте 101 года: подробности (фото)

Старейшая представительница императорской семьи приходилась женой брата императора Хирохито, который правил страной во времена Второй мировой войны.

В токийской больнице в 101 год умерла принцесса Юрико, невестка императора Хирохито, который правил во время Второй мировой войны. Юрико была супругой его брата Микасы и старейшим членом императорской семьи. Об этом пишет NHK.

Управление императорского двора не объявило, что стало причиной смерти принцессы, но японские СМИ сообщили, что она умерла от пневмонии.

Фото: NHK

Юрико родилась в 1923 году в аристократической семье и в 18 лет вышла замуж за принца Микасу, которому было 26 лет, младшего брата Хирохито и дядю нынешнего императора Нарухито, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны.

В 1943 году, когда Юрико была беременна старшей дочерью Ясуко, принц Микаса был отправлен в Нанкин, Китай, в качестве штабного офицера армии. В 1944 году он вернулся в Японию и служил штабным офицером в императорской ставке.

Принцесса Юрико Фото: NHK

В мае 1945 года дворец Микаса, где он жил, был полностью разрушен в результате воздушного налета. Юрико со своим мужем и маленькой дочерью жили в убежище в последние месяцы войны.

Юрико вырастила пятерых детей и поддерживала исследования Микасы в области древней истории Ближнего Востока, одновременно исполняя свои официальные обязанности и занимаясь благотворительной деятельностью. Она пережила своего мужа и всех троих сыновей. Принц Микаса скончался в 2016 году в сто лет.

Принцесса Юрико и приц Микаса с детьми Фото: NHK

После ее смерти численность быстро сокращающейся императорской семьи Японии сократилась до 16 человек, включая четверых мужчин, поскольку страна сталкивается с дилеммой: как сохранить королевскую семью, в то время как консерваторы в правящей партии настаивают на сохранении исключительно мужской наследственности.

Закон об императорском доме 1947 года, в значительной степени сохраняющий консервативные довоенные семейные ценности, позволяет занимать трон только мужчинам и вынуждает женщин из королевской семьи, выходящих замуж за простолюдинов, терять свой королевский статус.

Самый молодой мужчина в императорской семье, принц Хисахито — племянник императора Нарухито — в настоящее время является последним явным наследником, что представляет собой серьезную проблему для системы, которая не допускает императриц. Правительство обсуждает, как сохранить стабильность престолонаследия, не полагаясь на женщин.

Юрико вела здоровый образ жизни в возрасте ста лет, пока в марте не перенесла инсульт и пневмонию. Она любила заниматься спортом по утрам, смотря ежедневную фитнес-программу по телевизору, сообщает Управление императорского двора. Она также продолжала читать многочисленные газеты и журналы и любила смотреть новости и бейсбол по телевизору. В солнечные дни она сидела в дворцовом саду.

Юрико была госпитализирована после инсульта и с тех пор то попадала в отделение интенсивной терапии, то выходила из него. Ее общее состояние ухудшилось за последнюю неделю, сообщило Управление императорского двора.

Напомним, только в апреле 2024 года у императорской семьи Японии появился аккаунт в Instagram.