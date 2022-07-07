Президент Казахстану доручив налагодити експорт нафти в обхід Росії

Пріоритетним шляхом продажу нафти стане транскаспійський маршрут, який проходить від Китаю до Туреччини, а звідти можна здійснювати постачання до країн Європи.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив налагодити експорт нафти, що видобувається в країні, в обхід Росії. За його словами, способи постачання національної нафти потрібно диверсифікувати, а пріоритетним стане Транскаспійський маршрут. Про це казахстанський лідер заявив у процесі наради щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу, передає інформаційне агентство "Казінформ"

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Касим-Жомарт Токаєв доручив національній нафтогазовій компанії "КазМунайГаз" опрацювати оптимальний варіант реалізації цього маршруту і, якщо можливо, то із залученням інвесторів Тенгізського проєкту (на 50% належить американській енергетичній компанії Chevron і на 25% — ExxonMobil — ред).

Уряд Казахстану, зі свого боку, має вжити заходів щодо збільшення потужностей нафтопроводів Атирау — Кенкіяк та Кенкіяк — Кумколь.

Транскаспійський маршрут починає свій шлях із Китаю, потім проходить через Казахстан та Акваторію Каспійського моря і далі — до Азербайджану, Грузії та Туреччини, а звідти можна здійснювати постачання до європейських країн. Крім того, маршрут дозволяє налагодити продаж нафти й інших продуктів в обхід Росії.

Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що Казахстан має намір заборонити провезення санкційних товарів у Росію. Влада Казахстану не буде завіряти електронні рахунки-фактури на категорії товарів, які перебувають під західними санкціями. Без цього товари не можуть ввозити на територію Росії.

Того ж дня у Казахстані стався вибух на нафтогазовому родовищі Тенгіз. Зазначимо, що раніше президент Казахстану обіцяв допомогти Європейському союзу з нафтою та газом.

Раніше, 19 червня ЗМІ повідомляли, що Казахстан заблокував 1 700 вагонів із російським вугіллям. Так у Токаєва відповіли на обмеження щодо відвантаження казахстанської нафти в порту Новоросійська через нібито знайдені міни часів Другої світової.