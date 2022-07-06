Удар по ЄАЕС: Казахстан має намір заборонити провезення санкційних товарів у Росію

Влада Казахстану не буде завіряти електронні рахунки-фактури на категорії товарів, які перебувають під західними санкціями. Без цього товари не зможуть перетнути кордон з РФ.

Міністерство фінансів Казахстану розробило та винесло на громадське обговорення пілотний проєкт наказу, що регламентує обмеження на постачання у Російську Федерацію деяких видів товару, які потрапили під санкції Заходу. Документ опубліковано на урядовому порталі "Відкриті НПА".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У документі зазначено, що влада Казахстану не буде завіряти електронні рахунки-фактури (ЕРФ) на такі вантажі, а без цього товари не зможуть перетнути кордон із Росією. При цьому органи державних доходів (ОДД) Казахстану, які, по суті, мають повноваження податкової і митної служби, повинні схвалити або відмовити у провезенні товарів через кордон протягом одного робочого дня.

Список товарів, що підпадають під дію наказу, формується і буде у відкритому доступі. Контроль за наявністю завірених копій ЕРФ на ці вантажі, які переміщатимуться авіаційними, автомобільними та морськими шляхами, покладається на ОДД. Щодо залізничних колій, то відповідальність за контроль вантажів буде покладено на національного залізничного вантажоперевізника ТОВ "КТЖ-ГП".

Так, як зазначили в Російському союзі промисловців і підприємців (РСПП), якщо наказ норми наказу набудуть чинності, це негативно позначиться на функціонуванні загального економічного простору Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Як відреагували у Кремлі?

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан ще не ухвалив рішення про підтримку антиросійських санкцій. Навпаки, уряди двох держав перебувають у постійному контакті та декларують на найвищому рівні взаємні наміри щодо подальшого розширення співробітництва.

"Поки ніяких рішень не ухвалювалося, навпаки, декларується абсолютний намір і надалі розширювати нашу взаємодію, разом реагувати на ті виклики, які приходять з-за кордону, і мінімізувати наслідки цих недружніх дій", — зазначив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що 19 червня Влада Казахстану заблокувала на своїй території 1 700 вагонів із російським вугіллям. Таке рішення влади було ухвалене у відповідь на введені Москвою обмеження на відвантаження нафти в порту Новоросійська.

На найбільшому в Казахстані нафтовому родовищі "Тенгіз" стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей і троє отримали поранення. Інцидент стався після того, як президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив про готовність використати вуглеводневий потенціал Казахстану для стабілізації ситуації на світових ринках.