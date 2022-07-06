Вибух на нафтогазовому родовищі Тенгіз у Казахстані: двоє загинули, троє поранених

Раніше президент цієї країни Касим-Жомарт Токаєв обіцяв допомогу ЄС із нафтою та газом.

Двоє людей загинули, троє отримали поранення під час вибуху на найбільшому в Казахстані нафтогазовому родовищі Тенгіз. Про це повідомляє KazInformation.

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Вибух стався вранці, коли на родовищі проводилося гідровипробування трубопроводу з атмосферним газом.

Труба не витримала натиску та луснула. Робітники загинули на місці.

"Двоє робітників 1985 року народження загинули внаслідок прориву труби в місті Тенгіз Жилойського району. Медична допомога надається трьом постраждалим співробітникам", — повідомили в пресслужбі ГУВС.

Вже розпочато розслідування інциденту, триває перевірка того, чи дотримуються належним чином правила безпеки. Інші відомості не розголошуються. Гідровипробування трубопроводу атмосферним газом повністю припинено.

Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових ринках. Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє пресслужба президента Казахстану.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у бесіді з президентом Європейської ради Шарля Мішелем заявив, що стурбований загрозами енергетичної безпеки у світі й зазначив, що його країна готова використати свій вуглеводневий потенціал, щоб стабілізувати ситуацію на світовому та європейському ринках.

Токаєв запевнив, що налаштований на розвиток зв'язків із ЄС.

Заявив він це після початку війни в Україні та після того, як РФ з квітня припинила постачання газу в Данію, Болгарію, Польщу, Фінляндію, Нідерланди, а країни Балтії самі відмовилися від імпорту.

Сам Токаєв на недавньому форумі в РФ ясно дав зрозуміти, що не визнає так звані "ЛНР" і "ДНР" та назвав їх "квазіреспубліками".