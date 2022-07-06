Взрыв на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане: двое погибли, трое – ранены

Ранее президент этой страны Касым-Жомарт Токаев обещал помощь ЕС с нефтью и газом

Два человека погибли, трое – получили ранения во время взрыва на крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении Тенгиз. Об этом сообщает KazInformation.

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Взрыв произошел сегодня утром, когда на месторождении проводилось гидроиспытание трубопровода с атмосферным газом.

Труба не выдержала напора и лопнула. Рабочие погибли на месте.

[ + – ] Взрыв на казахском месторождении Тенгиз

"Двое рабочих 1985 года рождения погибли в результате прорыва трубы в городе Тенгиз Жылойского района. Медицинская помощь оказывается трем пострадавшим сотрудникам", — сообщили в пресс-службе ГУВД.

Уже начато расследование инцидента, идет проверка того, соблюдаются ли должным образом правила безопасности. Прочие сведения не разглашаются. Гидроиспытания трубопровода атмосферным газом полностью прекращены.

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Ранее президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом Европейского совета Шарля Мишелем заявил, что обеспокоен угрозами энергетической безопасности в мире и отметил, что его страна готова использовать свой углеводородный потенциал, чтобы стабилизировать ситуацию на мировом и европейском рынках.

Токаев заверил, что настроен на развитие связей с ЕС.

Заявил он это после начала войны в Украине и после того, как РФ с апреля прекратила поставки газа в Данию, Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, а страны Балтии сами отказались от импорта.

Сам Токаев на недавнем форуме в РФ ясно дал понять, что не признает так называемые "ЛНР" и "ДНР" и назвал их "квазиреспубликами".