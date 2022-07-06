Удар по ЕАЭС: Казахстан намерен запретить провоз санкционных товаров в Россию

Власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на категории товаров, которые находятся под западными санкциями. Без этого товары не смогут пересечь границу с РФ.

Министерство финансов Казахстана разработал и вынес на общественное обсуждение пилотный проект приказа, регламентирующий ограничения на поставки в Российскую Федерацию некоторых видов товара, которые попали под санкции Запада. Документ опубликован на правительственном портале "Открытые НПА".

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В документе указано, что власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры (ЭСФ) на такие грузы, а без этого товары не смогут пересечь границу с Россией. При этом органы государственных доходов (ОГД) Казахстана, которые по сути обладают полномочиями налоговой и таможенной службы, должны одобрить или отказать в провозе товаров через границу в течение одного рабочего дня.

Список товаров, подпадающих под действие приказа формируется и будет находится в открытом доступе. Контроль за наличием заверенных копий ЭСФ на эти грузы, которые будут перемещаться по авиационным, автомобильным и морским путям возлагается на ОГД. Что касается железнодорожных путей, то ответственность за контроль грузов будет возложена на национального железнодорожного грузоперевозчика ТОО "КТЖ-ГП".

Таким образом, как отметили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), если приказ нормы приказа вступят в силу, это негативно скажется на функционировании всего общего экономического пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как отреагировали в Кремле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан еще не принял решения о поддержке антироссийских санкций. Напротив, правительства двух государств находятся в постоянном контакте и декларируют на высшем уровне обоюдные намерения к дальнейшему расширению сотрудничества.

"Пока никаких решений не принималось, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий", — отметил Песков

Ранее сообщалось, что 19 июня Власти Казахстана заблокировали на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Такое решение властей последовало в ответ на введенные Москвой ограничения на отгрузку нефти в порту Новороссийска.

На крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении "Тенгиз" произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и трое получили ранения. Инцидент произошел после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности использовать углеводородный потенциал Казахстана для стабилизации ситуации на мировых рынках.