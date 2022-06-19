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Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем, — СМИ

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Путин и Токаев, Путин Токаев,
Фото: ТАСС | Путин и Токаев

Так власти страны ответили на ограничения по отгрузке казахстанской нефти в порту Новороссийска из-за якобы найденных мин времен Второй мировой.

Власти Казахстана приняли решение заблокировать на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на свои источники.

Также и Беларусь, не дожидаясь вступления в силу эмбарго на российский уголь (с августа 2022 года), еще с апреля начала соблюдать санкции Евросоюза по ограничению на транзит российского угля через свою территорию, что подтверждается министерскими телеграммами. В одной из них сообщается, что на некоторых станциях Северо-Кавказской железной дороги скопилось примерно 1372 вагонов с коксующимся углем. Судя по тексту телеграммы, по территории Беларуси разрешается провозить любой уголь, за исключениием российского.

Телеграммы из Беларуси., беларусь жд, российский уголь
Телеграммы из Беларуси.
Телеграммы из Беларуси., беларусь жд, российский уголь
Телеграммы из Беларуси.
Телеграммы из Беларуси., беларусь жд, российский уголь
Телеграммы из Беларуси.
Телеграммы из Беларуси., беларусь жд, российский уголь
Телеграммы из Беларуси., беларусь жд, российский уголь
Телеграммы из Беларуси., беларусь жд, российский уголь

Россия ограничила отгрузку нефти из Казахстана

Решение казахстанского руководства последовало в ответ введенные Россией ограничения по отгрузке нефти в порту Новороссийска. Якобы причина тому — найденные в акватории порта мины времен Второй мировой. В целях изучения местности была закрыта акватория, примыкающая к выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому ежегодно качается до 67 млн тонн.

Также в Казахстане приняли решение переименовать свою экспортную нефть, дабы покупатели не перепутали ее российской Urals.

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главный собеседник Путина на недавно завершившемся в Петербурге международном симпозиуме с участием Талибана, "ДНР", "ЛНР" и др., все чаще проявляет нелояльность по отношению к Кремлю. На петербургском экономическом форуме он сказал, что не будет признавать квазигосударственные территории "ЛНР" и "ДНР".

По словам Токаева, Казахстан намерен соблюдать наложенные на РФ ограничения, поскольку в противном случае уже к Казахстану могут быть применены вторичные санкции.

Ранее Фокус сообщал, что в Казахстане заблокированы счета "дочек" российских банков. Заморожены счета в банковских учреждениях, аффилированных с РФ, таких как "Сбербанк", "Альфа-банк" и казахстанский "ВТБ".