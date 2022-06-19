Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем, — СМИ

Так власти страны ответили на ограничения по отгрузке казахстанской нефти в порту Новороссийска из-за якобы найденных мин времен Второй мировой.

Власти Казахстана приняли решение заблокировать на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на свои источники.

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Также и Беларусь, не дожидаясь вступления в силу эмбарго на российский уголь (с августа 2022 года), еще с апреля начала соблюдать санкции Евросоюза по ограничению на транзит российского угля через свою территорию, что подтверждается министерскими телеграммами. В одной из них сообщается, что на некоторых станциях Северо-Кавказской железной дороги скопилось примерно 1372 вагонов с коксующимся углем. Судя по тексту телеграммы, по территории Беларуси разрешается провозить любой уголь, за исключениием российского.

[ + – ] Телеграммы из Беларуси. [ + – ] Телеграммы из Беларуси. [ + – ] Телеграммы из Беларуси.

Россия ограничила отгрузку нефти из Казахстана

Решение казахстанского руководства последовало в ответ введенные Россией ограничения по отгрузке нефти в порту Новороссийска. Якобы причина тому — найденные в акватории порта мины времен Второй мировой. В целях изучения местности была закрыта акватория, примыкающая к выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому ежегодно качается до 67 млн тонн.

Также в Казахстане приняли решение переименовать свою экспортную нефть, дабы покупатели не перепутали ее российской Urals.

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главный собеседник Путина на недавно завершившемся в Петербурге международном симпозиуме с участием Талибана, "ДНР", "ЛНР" и др., все чаще проявляет нелояльность по отношению к Кремлю. На петербургском экономическом форуме он сказал, что не будет признавать квазигосударственные территории "ЛНР" и "ДНР".

По словам Токаева, Казахстан намерен соблюдать наложенные на РФ ограничения, поскольку в противном случае уже к Казахстану могут быть применены вторичные санкции.

Ранее Фокус сообщал, что в Казахстане заблокированы счета "дочек" российских банков. Заморожены счета в банковских учреждениях, аффилированных с РФ, таких как "Сбербанк", "Альфа-банк" и казахстанский "ВТБ".