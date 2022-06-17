Казахстан не будет признавать "независимость ЛНР и ДНР", — Токаев (видео)

Президент Казахстана назвал "республики" квазигосударственными территориями и заявил, что по этой же причине его страна не признает Южную Осетию и Абхазию, которые являются территорией Грузии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что его страна отказывается признавать "независимость Л/ДНР" и назвал их квазигосударственными территориями. Об этом лидер Казахстана заявил во время Петербургского международного экономического форума, передает казахское издание zakon.kz.

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"Разные мнения по этому поводу… Я хотел бы отметить, что современное международное право — это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность государства и право на самоопределение", — сказал он.

Однако Токаев отметил, что если право на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств на мировой карте появятся 500 или 600. По его словам, это приведет к хаосу в мире.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк", — заявил президент Казахстана.

Напомним, 14 июня в Госдуме РФ заявили, что Сирия готова признать "независимость ДНР". Пока из признанных всем миром государств террористические "республики" признала только Россия.

Ранее, 26 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Молдова и Казахстан под угрозой вторжения России. По его словам, Украина с 2014 ощущает "братские объятия" от России, теперь же это может распространиться и на них.