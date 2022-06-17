Казахстан не визнаватиме "незалежність ЛНР та ДНР", — Токаєв (відео)

Президент Казахстану назвав "республіки" квазідержавними територіями й заявив, що з цієї причини його країна не визнає Південну Осетію та Абхазію, які є територією Грузії.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що його країна відмовляється визнавати "незалежність Л/ДНР" та назвав їх квазідержавними територіями. Про це лідер Казахстану заявив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє казахське видання zakon.kz.

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"Різні думки щодо цього… Я хотів би зазначити, що сучасне міжнародне право — це статут ООН. Але два основні принципи, закладені в статут, наразі прийшли у взаємну суперечність. Це територіальна цілісність держави та право на самовизначення", — сказав він.

Однак Токаєв зазначив, що якщо право на самовизначення реалізують, то замість 193 держав на світовій карті з'являться 500 чи 600. За його словами, це призведе до хаосу у світі.

"З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію, і, мабуть, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими на наш погляд є Луганськ та Донецьк", — заявив президент Казахстану.

Нагадаємо, 14 червня у Держдумі РФ заявили, що Сирія готова визнати "незалежність ДНР". Поки що з визнаних усім світом держав терористичні "республіки" визнала лише Росія.

Раніше, 26 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Молдова та Казахстан під загрозою вторгнення Росії. За його словами, Україна з 2014 року відчуває "братські обійми" від Росії, тепер же це може поширитися і на них.