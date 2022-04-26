Молдова та Казахстан під загрозою вторгнення Росії, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, події у Придністров'ї можуть свідчити про початок "побратимства" Росії на території Молдови.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що є небезпека з боку Росії для державності Молдови та Казахстану. Він підтвердив інформацію, що російські війська активізувалися на півдні України для того, щоб вийти до невизнаної "Придністровської молдавської республіки". Про це Данілов розповів в ефірі єдиного національного марафону українських каналів.

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За його словами, зараз у Придністров'ї перебуває 1,5 тисячі російських військових, які перебувають там уже десятки років, а події у регіоні можуть свідчити про початок "побратимства" РФ на території Молдови.

"Хочу нагадати, що цей конфлікт стався ще на території Радянського Союзу. У цьому конкретно бере участь РФ, вона його модерує ...Лавров заявив, що молдавани є їхніми братами. І більше того, братами є і казахи. Тому їм потрібно приготуватися, це можливо початок такого "братства" на території Молдови", — сказав він.

Данілов заявив, що Україна готова до розвитку таких подій і стала першою країною, яка відчувала на собі "братські обійми" Росії з 2014 року через убивства, зброю і насильство. Тепер це може поширитися на Молдову та Казахстан.

Нагадаємо, 25 квітня у Придністров'ї сталися вибухи у будівлі "Міністерства державної безпеки". Поряд із будинком знайшли дві туби з-під гранатометів, які є у Росії, Йорданії та Габону, а також у придністровської армії.

26 квітня у невизнаній республіці підірвали дві вишки зв'язку, які транслювали російське радіо. Після цього у "владі" ПМР оголосили про запровадження підвищеного рівня терористичної небезпеки. Тим часом, президентка Молдови Мая Санду скликає Вищу раду безпеки через ситуацію в регіоні.