Молдова и Казахстан под угрозой вторжения России, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, события в Приднестровье могут свидетельствовать о начале "побратимство" России на территории Молдовы.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть опасность со стороны России для государственности Молдовы и Казахстана. Он подтвердил информацию, что российские войска активизировались на юге Украины для того, чтобы выйти к непризнанной "Приднестровской молдавской республике". Об этом Данилов рассказал в эфире единого национального марафона украинских каналов.

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По его словам, сейчас в Приднестровье находится 1,5 тысячи российских военных, которые находятся там уже десятки лет, а события в регионе могут свидетельствовать о начале "побратимство" РФ на территории Молдовы.

"Хочу напомнить, что этот конфликт произошел еще на территории Советского Союза. В этом конкретно участвует РФ, она его модерирует…Лавров заявил, что молдаване являются их братьями. И более того, братьями являются и казахи. Поэтому им нужно приготовиться, это может быть начало такого "братства" на территории Молдовы", — сказал он.

Данилов заявил, что Украина готова к развитию таких событий и стала первой страной, кто ощутил на себе "братские объятия" России с 2014 года через убийства, оружие и насилие. Теперь это может распространиться на Молдову и Казахстан.

Напомним, 25 апреля в Приднестровье произошли взрывы в здании "Министерства государственной безопасности". Рядом со зданием нашли две тубы из-под гранатометов, которые есть у России, Иордании и Габона, а также у приднестровской армии.

26 апреля в непризнанной республике взорвали две вышки связи, которые транслировали российское радио. После этого в "власти" ПМР объявили о введении повышенного уровня террористической опасности. Тем временем президент Молдовы Майа Санду созывает Высший совет безопасности из-за ситуации в регионе.