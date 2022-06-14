В Госдуме заявили о том, что Сирия готова признать независимость "ДНР"

Пока из признанных всем миром государств террористические "республики" признала только Россия. Таким образом Кремль решил объяснить россиянам мотивы нападения на Украину.

Координатор группы по связям Государственной думы РФ и парламента Сирийской Арабской Республики Дмитрий Саблин заявил, о том, что Сирия готова признать независимость так называемой "Донецкой народной республики", сообщает "Интерфакс".

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"МИД Сирийской арабской республики будет рекомендовать признать "ДНР", заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Фейсал Микдад", — сказал Саблин.

По его словам, обращение главаря донецкий боевиков Дениса Пушилина с просьбой признать независимость подконтрольной России "республики" в Дамаск привезла "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никанорова.

Есть ли реакция Украины?

На момент написания новости реакции от украинских официальных лиц на эту инициативу не последовало. Однако, если дело дойдет до документального закрепления Сирией позиции в отношении "ДНР", наверняка украинская дипломатия будет даст жесткий ответ, как это было в случае с признанием "республик" Россией. К примеру, выступая в ООН, постпред Украины Сергей Кислица снял защитную маску и заявил, что в мире существует вирус, от которого сейчас нет вакцины — "вирус, бьющий по ООН, вирус, который распространяет Кремль".

Как Россия использовала признание "ЛДНР"

Сейчас независимость "ЛДНР" признали только такие же непризнанные "республики" Абхазия и Южная Осетия, а также Россия, которая сделала это 21 февраля, накануне начала полномасштабной войны с Украиной.

На внеочередном заседании Совбеза РФ, где обсуждали вопрос признания террористических "республик", глава МВД России Владимир Колокольцев призвал президента Путина признавать их в административных границах Луганской и Донецкой областей.

Некоторых членов Совета Безопасности это явно напугало, так как такой шаг означал фактическое объявление войны Украине, под контролем которой находилась значительная часть Донбасса. Владимир Путин решил разделить ответственность между всей властной верхушкой России, поэтому под камерами от каждого потребовал высказаться. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин был так перепуган, что перепутал заготовленный ответ, сказав, что поддерживает предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав Российской Федерации.

Представители стран-членов Совбеза ООН заявили, что Россия, признавая "ЛДНР", нарушает международное право и посягает на территориальную целостность Украины. Многие политики расценили этот шаг, как предлог для полномасштабного вторжения.