Глава МВД России призвал Путина признать "Л/ДНР" в их "исторических границах" (видео)

Во время выступления на Совбезе Колокольцев заверил, что Москва должна признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в которых они "находились до оккупации ВСУ".

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призывает Владимира Путина официально признать "независимость" так называемых "Л/ДНР" в довоенных административных границах. Об этом министр заявил во время срочного заседания Совбеза РФ 21 февраля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех границах административных, в которых эти республики, народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", — сказал он.

Отметим, что целью заседания Совбеза РФ 21 февраля, по словам президента РФ Путина, являлось "определить шаги по Донбассу", а именно рассмотреть просьбы Госдумы РФ и "властей" оккупированных ОРДЛО признать независимость "Л/ДНР".

В своей речи на заседании Путин заявил, что вопросы признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" "тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе".

[ + – ] Карта зоны проведения ООС. Желтым обозначена территория максимального продвижения пророссийские боевиков, красным — оккупированные районы Донецкой и Луганской областей сейчас

Как ранее писал Фокус, выступая на заседании Совбеза РФ глава России заявил, что президент США Джо Байден предлагал Путину ввести мораторий на вступление Украины в НАТО. Однако, сказал российский лидер, такое предложение не устраивает Россию. Путин настаивает, что членство Украины в НАТО якобы угрожает РФ.

Напомним, во время заседания российского Совбеза, председатель Совета Федерации России (верхняя палата парламента страны) Валентина Матвиенко заявила, что российское государство якобы никогда ничего не "делала плохого" Украине. Вместе с тем она обвинила США во вмешательстве "во внутриукраинские дела", а также вспомнила бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

После заседания Путин заявил, что заслушал членов Совета безопасности РФ, которые высказались за признание независимости террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и пообещал принять окончательное решение сегодня.