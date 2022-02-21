"Что Россия сделала плохого Украине?" — глава Совфеда РФ Матвиенко на заседании Совбеза

Чиновница рассказала о "почти бесплатном" российском газе и невмешательстве в украинские выборы со стороны Москвы.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в контексте обсуждения на заседании Совета безопасности вопроса о признании "ЛНР" и "ДНР" заявила, что российское государство никогда ничего не "делала плохого" Украине. Об этом она сказала в понедельник, 21 февраля, свидетельствует трансляция совещания YouTube-каналом издания "РБК".

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"Что Россия сделала плохого Украине? Что Россия сделала плохого? Мы поставляли почти бесплатный газ, мы не вмешивались, в отличие от Соединенных Штатов… захотели американцы в третьем туре незаконно избрать Ющенко — избрали… Мы не влияли и не вмешивались в выборы, пусть народ украинский выбирает президента", — сказала Матвиенко.

Также глава Совфеда РФ заявила, что за 30 лет независимости Украины в повестке работы российский властей не было вопроса о "незаконной передаче Украине Крыма и Севастополя" из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году.

"Мы понимали, что более 200 лет назад Екатерина своим декретом приняла Крым и Севастополь в состав Российской империи по добровольному желанию… Более 200 лет там находится Черноморский военно-морской флот", — добавила Матвиенко.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, посвященное признанию "ЛНР" и "ДНР". Соответствующую инициативу поддержали все члены органа, однако окончательное решение глава государства-агрессора пообещал принять сегодня позднее.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время мероприятия заявил, что у Украины есть больше возможностей по созданию ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР.