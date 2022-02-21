Шойгу доложил Путину об угрозе возвращения Украине ядерного статуса

По словам министра обороны РФ, украинское государство имеет большие возможности в этом вопросе, чем у Ирана и Северной Кореи.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины есть больше возможностей по созданию ядерного оружия, чем у Северной Кореи и Ирана. Об этом он сказал в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ в понедельник, 21 февраля, которое транслирует YouTube-канал российского издания "РБК".

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Глава оборонного ведомства упомянул заявление президента Украины Владимира Зеленского касательно возможности отказа государства от Будапешстского меморандума.

"За долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию не только (ядерного) оружия, но и его носителей… Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности на наш взгляд гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи…" — сказал глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, учитывая, что ядерное оружие находится на территории Германии, "оно вполне может появиться" и в Украине.

"К этому добавляются националистические батальоны, которые по всей Украине управляют той ситуацией, которая возникает тех или иных областях Украины. Я имею в виду все, что связано с крайне радикальными националистическими взглядами, крайне радикальными призывами по Донецку, Луганску, Крыму и по нашей стране" — добавил министр.

Напомним, в понедельник проходит экстренное заседание Совбеза РФ, посвященное признанию независимости "ЛНР" и "ДНР". Президент РФ Владимир Путин сказал о необходимости принятия "дальнейших шагов" по Донбассу.

19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил о намерении созвать встречу гарантов Будапештского меморандума 1994 года. По его словам, если переговоры не состоятся, Украина получит "полное право считать", что документ не работает и все решения закрепленные в нем, в том числе касающиеся отказа от ядерного оружия, "были поставлены под сомнение".