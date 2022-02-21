Байден предлагал мораторий на вступление Украины в НАТО, — Путин

Президент РФ также заявил, что США "легко отказываются от любых договоренностей, любых документов, которые подписывают".

Президент США Джо Байден заверял Владимира Путина, что Украина станет членом НАТО "не завтра" и что возможен мораторий на вступление Украины в Альянс. Об этом президент РФ заявил во время заседания Совета Безопасности России.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Путина, даже мораторий на вступление Украины в НАТО не устраивает Россию. Он также заявил, что США "легко отказываются от любых договоренностей, любых документов, которые подписывают".

"Как раз разговаривали на этот счет (перспективы членства Украины в НАТО, — ред.) и американский коллега (Джо Байден, — ред) заверил, что Украину не собираются принимать завтра в НАТО. Более того, возможен какой-то мораторий. Но ведь они считают, что Украина еще не готова сегодня. Поэтому наш ответ простой — это не уступка нам, это реализации ваших планов", — сказал Путин.

Президент РФ во время своей речи заявил, что если Украина будет принята в НАТО, то угрозы для России якобы "многократно возрастут". Путин повторил свой тезис о том, что Украина "начнет отвоевывать Крым", если станет членом Альянса, а весь блок якобы будет "обязан включиться в эти события."

Добавим, что по словам Путина, целью заседания Совбеза РФ 21 февраля является "определить шаги по Донбассу", имея в виду обращение "властей" оккупированных ОРДЛО с просьбой признать их "независимость". По словам главы РФ, вопросы признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" "тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе".

Как ранее писал Фокус, 21 февраля главари российских прокси "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой "признать независимость республик с вытекающим сотрудничеством в оборонной сфере".

Напомним, 15 февраля Госдума РФ обратилась к Владимиру Путину с просьбой признать независимость оккупированных Россией территорий Украины на Донбассе. Лидеру РФ предлагают признать ОРДЛО "самостоятельными, суверенными и независимыми государствами".