Байден пропонував мораторій на вступ України до НАТО, — Путін

Президент РФ також заявив, що США "легко відмовляються від будь-яких домовленостей, будь-яких документів, які підписують".

Президент США Джо Байден запевняв Володимира Путіна, що Україна стане членом НАТО "не завтра" та що можливий мораторій на вступ України до Альянсу. Про це президент РФ заявив під час засідання Ради безпеки Росії.

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За словами Путіна, навіть мораторій на вступ України до НАТО не влаштовує Росію. Він також заявив, що США "легко відмовляються від будь-яких домовленостей, будь-яких документів, які підписують".

"Якраз розмовляли з цього приводу (перспективи членства України в НАТО, — ред.) й американський колега (Джо Байден, — ред) запевнив, що Україну не збираються приймати завтра в НАТО. Більше того, можливий якийсь мораторій. Але ж вони вважають, що Україна ще не готова сьогодні. Тому наша відповідь проста — це не поступка нам, це реалізації ваших планів", — сказав Путін.

Президент РФ під час своєї промови заявив, що якщо Україну буде прийнято в НАТО, то загрози для Росії нібито "багаторазово зростуть". Путін повторив свою тезу про те, що Україна "почне відвойовувати Крим", якщо стане членом Альянсу, а весь блок нібито буде "повинен долучитися до цих подій".

Додамо, що за словами Путіна, метою засідання Ради безпеки РФ 21 лютого є "визначити кроки щодо Донбасу", маючи на увазі звернення "влади" окупованих ОРДЛО з проханням визнати їхню "незалежність". За словами глави РФ, питання визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" "тісно пов'язані з глобальними проблемами гарантування безпеки у світі та в Європі".

Як раніше писав Фокус, 21 лютого глави російських проксі "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням "визнати незалежність республік зі співпрацею в оборонній сфері".

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ звернулася до Володимира Путіна з проханням визнати незалежність окупованих Росією територій України на Донбасі. Лідеру РФ пропонують визнати ОРДЛО "самостійними, суверенними та незалежними державами".