Уявимо, що Україна є членом НАТО і розпочинає операцію в Криму, — Путін

Під час спілкування з журналістами президент РФ припустив, що Київ також може спробувати повернути силовим шляхом окуповані райони Донбасу. При цьому політик запитав, що у разі спецоперації з повернення Криму "нам що, воювати з блоком НАТО?".

Якщо Україна стане членом НАТО, це загрожує військовим конфліктом Росії з Альянсом через анексований Крим. Про це заявив глава Кремля Володимир Путін після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає "Інтерфакс".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами російського президента, у доктринальних документах України зазначено, що Київ готовий повернути Крим навіть воєнним шляхом.

"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас", — заявив Путін.

Ще російський лідер закликав подумати, що буде в разі військових операцій України-члена НАТО при поверненні півострова.

"Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні", — сказав глава Кремля.

Також, за його словами, принцип "відчинених дверей" не зафіксований у документах НАТО. Альянс нібито може приймати нових членів за погодженням з іншими країнами-членами НАТО, але не зобов'язаний це робити. А США та НАТО, вважає Путін, мають відмовити Києву у членстві через ухвалені міжнародні зобов'язання.

"Треба знайти спосіб гарантувати безпеку та інтереси всіх учасників цього процесу — і України, і європейських країн, і Росії. Але тільки це можливо зробити за серйозного, вдумливого ставлення до запропонованих нами документів (за гарантіями безпеки)", — підсумував лідер РФ.

Нагадаємо, 1 лютого в Україну прибув шостий борт із військовою допомогою від США, до якого входить 84 тонни боєприпасів.

Також повідомлялося, що Міноборони Великої Британії виділило Україні велику партію військової допомоги, яку доставили до Києва літаками ВПС.