Представим, что Украина является членом НАТО и начинает операцию в Крыму, — Путин

В ходе общения с журналистами президент РФ допустил, что Киев также может попытаться вернуть силовым путем оккупированные районы Донбасса. При этом политик задался вопросом, что в случае спецоперации по возвращению Крыма "нам что, воевать с блоком НАТО?".

Если Украина станет членом НАТО, это грозит военным конфликтом России с Альянсом из-за аннексированного Крыма. Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает "Интерфакс".

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По словам российского президента, в доктринальных документах Украины указано, что Киев готов вернуть Крым даже военным путем.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс", — заявил Путин.

Еще российский президент призвал подумать о том, что будет в случае военных операций Украины-члена НАТО при возвращении полуострова.

"Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", — сказал глава Кремля.

Также, по его словам, принцип "открытых дверей" не зафиксирован в документах НАТО. Альянс якобы может принимать новых членов по согласованию с другими странами-членами НАТО, но не обязан это делать. А США и НАТО, считает Путин, должны отказать Киеву в членстве из-за принятых международных обязательств.

"Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех участников этого процесса — и Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам (по гарантиям безопасности)", — подытожил лидер РФ.

Напомним, 1 февраля в Украину прибыл шестой борт с военной помощью от США, в который входит 84 тонны боеприпасов.

Также сообщалось, что Минобороны Великобритании выделили Украине крупную партию военной помощи, которую доставили в Киев самолетами ВВС.