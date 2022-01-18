В Украину прибыл третий борт с британским оружием: что это может быть (фото)

После решения Минобороны Великобритании о поставках оружия, в Киев приземлилось уже три самолета с вооружением. Вероятно, британцы поставляют нашей стране противотанковые комплексы NLAW.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что из-за угроз со стороны России, Соединенное Королевство поставит Украине пакет помощи для повышения обороноспособности. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам министра, вооружение не будет носить стратегического характера и не будут иметь угрозы для России. Оружие будет иметь исключительно оборонительный характер. Как пишут в издании, вероятнее всего, Украине поставляют переносное противотанковое оружие с дальностью в несколько сотен метров.

Характеристики противотанковых ракет позволят уничтожать танки, которые являются основой для российской армии. По своим возможностям, как предполагают эксперты, они будут как Javelin, но не настолько мощными. После оглашения о своем решении еще вчера в Украину прибыло два борта с оружием. Сегодня утром в Киев приземлился третий самолет с противотанковым оружием.

[ + – ] Поставка происходит в обход территории Германии

[ + – ] Третий борт с британским оружием прилетел рано утром

Какое оружие может поставлять Британия Украине?

В издании Defense Express предполагают, что вероятно, Великобритания поставит переносной противотанковый управляемый ракетный комплекс малой дальности. Под такое описание подходит NLAW. Он создан для быстрой атаки по танку. Принцип атаки схож с Javelin — ракета поражает танк сверху.

NLAW производится с 2009 году силами Thales Air Defense. Способен вести огонь на дистанции до 800 метров. Его вес составляет 12,5 кг, а время для активации системы и открытия огня составляет 2-3 секунды. Также противотанковый комплекс позволяет вести огонь из закрытых позиций.

[ + – ] Сравнительная таблица NLAW и Javelin

В отличие от Javelin для ведения огня достаточно одного человека. Калибр ракеты составляет 150 мм.

[ + – ] Работа противотанкового комплекса

Напомним, 17 января министр обороны Бен Уоллес анонсировал поставку легки противотанковых оборонительных систем Украине для повышения обороноспособности от российской угрозы. Позднее стало известно, что британские военные самолеты облетают воздушное пространство Германии из-за позиции о поставках вооружения Украине по линии НАТО.