"Присоединить к России": Нарышкин запутался перед Путиным, говоря о признании "Л/ДНР" (видео)

Глава Службы внешней разведки не мог прямо ответить на вопрос президента РФ, признает ли он независимость "ДНР" и "ЛНР" и в итоге заявил о присоединении террористических организаций к России.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин на внеочередном заседании Совбеза РФ поддержал вхождение террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в состав РФ. Мероприятие транслировали в YouTube.

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Нарышкин весьма неуверенно говорил о возможности признания Россией независимости ОРДЛО. Президент РФ Владимир Путин перебивал его и несколько раз уточнял, что именно он собирается поддержать.

Сначала Нарышкин утверждал, что Россия должна "дать Западу последний шанс" заставить Украину выполнить Минские соглашения. В противном случае, по его утверждению, стоит "принять то решение, о котором сегодня говорится". В ответ Путин переспросил Нарышкина, что значит "в противном случае".

[ + – ] Путин сказал Нарышкину говорить прямо

"Вы предлагаете начать переговорный процесс? Или признавать суверенитет "республик". Говорите прямо", — сказал ему Путин.

Нарышкин ответил: "Я поддержу предложения о признании". Путин захотел уточнить он "поддержит" в будущем или уже "поддержал" признание террористических организаций.

"Поддерживаю предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав Российской Федерации", — cказал Нарышкин.

Тогда Путин отметил, что на заседании этот вопрос не обсуждают, а говорят о признании независимости.

"Да, я поддерживаю предложение о признании независимости", — резюмировал Нарышкин.

Фокус уже писал, что 21 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили власти России признать независимость двух "образований".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января говорил о напряженной ситуации в регионе и преждевременном обсуждении признания Россией независимости "Л/ДНР".

21 февраля 2022 года Путин на внеочередном заседании Совбеза РФ пообещал принять окончательное решение по поводу признания "ДНР" и "ЛНР".