Санкции в действии: Казахстан блокирует счета "дочек" российских банков

По данным властей республики, заморожены счета дочерних банков АО "Сбербанк", АО "Альфа-банк" и АО "Банк ВТБ (Казахстан)".

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Казахстан заблокировал 9,2 млрд тенге ($21,6 млн) на счетах "дочек" российских банков с момента введения западных санкций. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Мадина Абылкасымова, передает "Интерфакс".

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"По дочернему банку АО "Сбербанк" — 2,7 млрд тенге, по дочернему банку АО "Альфа-банк" — 6,2 млрд тенге, по дочернему банку АО "Банк ВТБ (Казахстан)" — 0,3 млрд тенге", — сообщила Абылкасымова.

Помимо этого, иностранные банки заблокировали валютные платежи в отношении некоторых клиентов казахстанского "Сбербанка" на сумму 2,9 млрд тенге. Отдельные клиенты Eco Center Bank (так после смены собственника стал называться в Казахстане "Альфа-банк") не смогли получить платежи и переводы в валюте на сумму 3,9 млрд тенге.

По словам Мадины Абылкасымовой, сейчас новый акционер Eco Center Bank — АО "Банк "ЦентрКредит" пытается вывести его из санкционного списка США и других стран. Банк направил письмо в OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) для получения генеральной лицензии для исключения Eco Center Bank из санкционного списка в связи со сменой акционера. После снятия санкций ожидается полная разблокировка его корреспондентских счетов и средств клиентов.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 апреля "дочки" "Сбербанка", "Альфа-банка" и "Банка ВТБ" занимали 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объему активов среди 22 банков страны.

Напомним, 1 апреля заместитель главы Администрации президента Тимур Сулейманов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Он подчеркнул, что власти страны меньше всего хотят попасть под вторичные санкции Запада.

22 февраля, накануне российского вторжения в Казахстане заявили, что не будут признавать "Л/ДНР" и не собираются отправлять на Донбасс войска ОДКБ. Глава МИД Казахстана добавил, что страна остается приверженной международному праву и основным принципам устава ООН.

Как сообщалось, живущий в Великобритании российский предприниматель, совладелец консорциума "Альфа-групп" Петр Авен обвиняется британскими властями в нарушении наложенных на него санкций. Олигарх тратил гораздо больше £2,5 тыс. в месяц, не имея на это права. Теперь против него возбудили уголовное дело.