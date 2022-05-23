Совладельцу "Альфа-банка" грозит тюрьма из-за нарушения санкций, — СМИ

По данным источника, близкого к окружению российского бизнесмена Петра Авена, олигарх тратил гораздо больше £2,5 тыс. в месяц, не имея на это права.

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Живущий в Великобритании российский предприниматель, совладелец консорциума "Альфа-групп" Петр Авен обвиняется британскими властями в нарушении наложенных на него санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении олигарха.

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"На Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушений санкций", — заявил источник, пояснив, что по условиям британских властей олигарх может тратить не более £2,5 тыс. в месяц. Его обвиняют в том, что его расходы значительно превышают этот лимит и он "живет не по средствам".

Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Как Петр Авен попал в санкционные списки

67-летний российский олигарх Петр Авен попал под санкции ЕС и Великобритании в конце февраля, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной. До вторжения состояние олигарха оценивалось в $5 млрд. Авен занимал пост министра экономических связей России, и был председателем совета директоров "Альфа-банка".

В интервью Financial Times Петр Авен рассказал, что санкции уничтожили все, что предприниматель строил 30 лет и он не понимает, как дальше жить, и даже не может нанять уборщицу и водителя.

Авен заработал свое состояние в 1990-х годах. Вместе с Михаилом Фридманом он основал в России "Альфа-банк" через свою фирму "Альфа-Групп". Они также заработали большие деньги на инвестициях в нефтедобычу. Фридмана в заявлении ЕС, посвященном объявлению санкционного списка, назвали "ведущим российским финансистом и помощником путинского ближайшего окружения". Утверждается, что он активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду от россиян, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Олигарх отрицает, что дружен с российским президентом Владимиром Путиным, говоря при этом, что представителям большого бизнеса приходится поддерживать контакты с руководством страны.

По данным Financial Times, Авен хочет оспорить введенные против него санкции, но ему явно не играет на руку тот факт, что в день вторжения России в Украину он сфотографировался вместе с Путиным в Кремле. Теперь с ним отказываются сотрудничать британские юристы.

Латвийские СМИ 28 февраля сообщили, что министерство юстиции Латвии хочет лишить латвийского гражданства банкира Петра Авена.

В апреле стало известно о том, что власти Франции намерены конфисковать картину, принадлежащую Петру Авену. Картина работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером" была предоставлена ​​Фонду Louis Vuitton для выставки "Иконы современного искусства" в Париже. В Россию ее возвращать ​​не собираются.