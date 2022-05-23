Співвласнику "Альфа-банку" загрожує в'язниця через порушення санкцій, — ЗМІ

За даними джерела, близького до оточення російського бізнесмена Петра Авена, олігарх витрачав набагато більше £2,5 тис. на місяць, не маючи на це права.

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Російський підприємець, який живе у Великій Британії, співвласник консорціуму "Альфа-груп" Петро Авен звинувачується британською владою у порушенні накладених на нього санкцій, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оточенні олігарха.

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"На Авена заведено кримінальну справу. Стаття — порушення санкцій", — заявило джерело, пояснивши, що за умовами британської влади олігарх може витрачати не більше £2,5 тис. на місяць. Його звинувачують у тому, що його витрати значно перевищують цей ліміт і він "живе невідповідно до своїх коштів".

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надійшло.

Як Петро Авен потрапив у списки санкцій

67-річний російський олігарх Петро Авен потрапив під санкції ЄС та Великобританії наприкінці лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. До вторгнення статки олігарха оцінювалися в $5 млрд. Авен обіймав посаду міністра економічних зв'язків Росії, і був головою ради директорів "Альфа-банку".

В інтерв'ю Financial Times Петро Авен розповів, що санкції знищили все, що підприємець будував 30 років, і він не розуміє, як далі жити, і навіть не може найняти прибиральницю та водія.

Авен заробив свій статок у 1990-х роках. Разом із Михайлом Фрідманом він заснував у Росії "Альфа-банк" через свою фірму "Альфа-Груп". Вони також заробили великі гроші на інвестиціях у нафтовидобуток. Фрідмана у заяві ЄС, присвяченій оголошення списку санкцій, назвали "провідним російським фінансистом і помічником путінського найближчого оточення". Стверджується, що він активно підтримував матеріально чи фінансово та отримував вигоду від росіян, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію України.

Олігарх заперечує, що дружить із російським президентом Володимиром Путіним, говорячи при цьому, що представникам великого бізнесу доводиться підтримувати контакти з керівництвом країни.

За даними Financial Times, Авен хоче заперечити введені проти нього санкції, але йому явно не грає на руку той факт, що в день вторгнення Росії в Україну він сфотографувався разом із Путіним у Кремлі. Тепер із ним відмовляються співпрацювати британські юристи.

Латвійські ЗМІ 28 лютого повідомили, що міністерство юстиції Латвії хоче позбавити латвійського громадянства банкіра Петра Авена.

У квітні стало відомо про те, що влада Франції має намір конфіскувати картину, що належить Петру Авену. Картина роботи Петра Кончаловського "Автопортрет у сірому" була надана Фонду Louis Vuitton для виставки "Ікони сучасного мистецтва" у Парижі. В Росію її повертати не збираються.