"Ми не розуміємо, як вижити". Російський олігарх Петро Авен розповів про життя під санкціями

В інтерв'ю Financial Times (FT), Авен розповів, що втратив усе після того, як проти нього ввели санкції ЄС і Великобританія.

67-річний російський олігарх Петро Авен, чий статок ще нещодавно оцінювався в п'ять мільярдів доларів, потрапив під санкції ЄС і Великобританії і тепер опинився в дивному становищі багатія без грошей. Про свої труднощі та фінансовий крах він розповів в інтерв'ю Financial Times (FT), пише Daily Mail.

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Раніше Петро Авен обіймав посаду міністра економічних зв'язків Росії та був головою ради директорів "Альфа-банку", а зараз він зізнається, що не знає, як жити далі.

"Наш бізнес повністю зруйнований. Усе, що ми будували 30 років, зараз повністю зруйновано. І ми повинні якось почати нове життя. Чи можна мені найняти прибиральницю чи водія? Я не воджу машину… Можливо, моя пасербиця водитиме. Ми не розуміємо, як вижити", — говорить Петро Авен про себе та свою сім'ю.

Банківський рахунок Авена й активи у Великій Британії та ЄС були заморожені невдовзі після вторгнення ЗС РФ в Україну 24 лютого. Він зізнався, що його дружина весь день обходила банкомати, знімаючи гроші з карт, але зараз він не знає, що робити далі.

Утім, у нього все ще лишився дах над головою. Авен дав інтерв'ю у своїй просторій квартирі в центрі Лондона, у районі Сент-Джеймс, також він має маєток Інглістон-хаус (Ingliston House) у графстві Суррей, де зберігається його вражаюча колекція творів мистецтва.

Треба відзначити, що в Москві в Авена також залишилася нерухомість, наприклад, його шикарна квартира, яка буквально набита картинами російських художників-авангардистів. Себе Авен завжди позиціонував як колекціонера та був частим гостем таких аукціонів як Sotheby's і Christie's.

Залишати Велику Британію бізнесмен не хоче, бо побоюється, що його не пустять назад. Він хоче заперечити введені проти нього санкції, але йому явно не грає на руку той факт, що в день вторгнення Росії в Україну його сфотографували разом із Путіним у Кремлі. Тепер, як зізнається Авен, із ним відмовляються співпрацювати британські юристи. Він визнав, що не покладає особливих сподівань на швидке рішення: "Мені сказали, що змінити санкції практично неможливо", — заявив Авен.

Нагадаємо, Петро Авен заробив свій статок під час розпаду Радянського Союзу в 1990-х роках. Разом зі своїм діловим партнером Михайлом Фрідманом він заснував банківський гігант у Росії через свою фірму "Альфа-Груп". Вони також заробили величезні гроші на інвестиціях у нафтовидобуток. Але свою дружбу з Путіним він заперечує, водночас визнаючи, що ведення бізнесу в Росії, звісно, передбачає деякі контакти з президентом цієї країни. "Дуже дивно опинитися під санкціями лише тому, що ти зустрічаєшся з президентом. Ми намагалися бути абсолютно поза політикою. Із Путіним я представляв "Альфа-груп", а не себе", — заявив Авен.

[ + – ] Петро Авен і Володимир Путін у Кремлі Фото: ТАСС

Раніше Авен потрапляв у заголовки газет, коли був одним із чотирьох російських мільярдерів, які подали до суду на журналістку Кетрін Белтон, яка написала книгу про Путіна. У справу пішов закон про захист даних, і справа була врегульована.

На початку березня 2022 року Авен пішов із інвестиційної компанії LetterOne вартістю 22 мільярди доларів, яку він заснував разом із Михайлом Фрідманом, ще одним російським олігархом, який перебуває під санкціями. Повідомляється також, що два мільярдери вийшли з рад директорів російської банківської компанії "Альфа-Банк" за кілька днів після того, як ЄС увів проти них санкції.

Наразі частка Авена в LetterOne заморожена, а дивіденди спрямовані на надання допомоги Україні. При цьому він має доступ до офісу та можливості спілкуватися зі співробітниками компанії. "За законом ми не можемо чіпати бізнес. А вони бояться навіть зустрічатися зі мною особисто. Ми дуже боїмося влади", — заявив він. На думку Авена, страх перед санкціями змушує людей "робити набагато більше, що їм належить за законом". "Вони бояться", — наголосив Авен.

Він нагадав, що двоє його дідів загинули в роки репресій за Йосипа Сталіна, а дві бабусі сиділи в таборах ГУЛАГу. Одна з них дала йому пізніше пораду: "Коли-небудь вони прийдуть за тобою. Так що переконайтеся, що ти готовий. І твоє прекрасне життя коли-небудь закінчиться". Але, за власним зізнанням, він не очікував, що саме Великобританія погрожуватиме його активам зараз: "Я дуже боюся, що таке ставлення не так легко забути".

Авен зізнався в інтерв'ю, що санкції щодо російських олігархів "зрозумілі", але "несправедливі", швидко заявивши, що він не скаржиться.

"Але я не скаржуся, коли люди вмирають", — заявив він, зазначивши, що він не має ні яхти, ні приватного літака, на який можуть бути накладені санкції.

Утім, незабаром стало відомо, що було накладено арешт на його квартиру в готельному комплексі Les Hauts de Gstaad у курортному Сааненмезері у швейцарському кантоні Берн. І його нерухомість на Сардинії, Італія. Комплекс нерухомості Maureena, на який накладено арешт, коштує близько 4 мільйонів євро. Це найстаріша вілла в маленькому селі Порто-Рафаель. Відомо, що поблизу цього маєтку у 2015 році раптово померла дружина мільярдера – у неї стався серцевий напад під час прогулянки на яхті.

Ідеться про першу дружину мільярдера – Олену Володимирівну. У них двоє дітей: Дар'я та Денис, які закінчили Єльський університет у США. Денис має подвійний ступінь із відзнакою з математики й економіки. Дочка Дар'я просуває бренд MAC у Estée Lauder.

Друга дружина Авена – така собі Катерина Козіна, яка народила йому сина Філіпа.

[ + – ] Петро Авен і Михайло Фрідман Фото: РИА Новости

Нагадаємо, раніше інтерв'ю про своє життя під санкціями дав друг і колега Авена — Михайло Фрідман, який втратив 4 мільярди доларів через санкції та виявився в'язнем у своєму британському маєтку.