Влада Берна заарештувала нерухомість російського олігарха Петра Авена

Йдеться про апартаменти в курортному місті Сааненмезері.

Влада швейцарського кантону Берн заблокувала можливість продажу або передавання під заставу нерухомості, що належить російському бізнесмену, співвласнику консорціуму "Альфа-груп" Петру Авену. Авен раніше потрапив у списки санкцій ЄС і Швейцарії через війну в Україні, повідомляє видання NZZ am Sonntag.

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Заарештовано квартиру в готельному комплексі Les Hauts de Gstaad у курортному Сааненмезері в кантоні Берн. Повідомляється, що управління земельного кадастру Берна повідомило Державний секретаріат Швейцарії з економіки (SECO) про цю квартиру, а також заблокувало можливість розпоряджатися цією нерухомістю.

[ + – ] Готельний комплекс Les Hauts de Gstaad у Берні Фото: Соцсети

"Це означає, що вона більше не може бути продана або закладена", — заявила керівниця управління внутрішніх справ і юстиції Берна Еві Аллеманн.

Раніше цього тижня Швейцарія слідом за Європейським союзом запровадила санкції через війну в Україні проти низки російських фізичних осіб, серед яких бізнесмен Роман Абрамович, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, сенатор Сулейман Керімов і Тигран Худавердян. Останній, до речі, залишає раду директорів і посаду заступника генерального директора Yandex NV, а також свої посади у голландських дочірніх структурах компанії.

До списку санкцій потрапили 197 фізичних і дев'ять юридичних осіб.

Нагадаємо, Петро Авен — до 2011 року обіймав посаду президента "Альфа-банку", до 1 березня був 2022 був головою ради директорів "Альфа-банку". Член ради директорів LetterOne Group. Голова правління фінтех компанії ABH Holdings із головним офісом у Нідерландах. У 2021 році його статки оцінювали в 5 мільярдів доларів, він посідав 30-е місце в списку 200 найбагатших бізнесменів Росії. Відомий також як меценат і колекціонер живопису. У його колекції, яку оцінюють у півмільярда доларів, є роботи Кандінського та Шагала.

Нагадаємо, минулого тижня в Італії було заарештовано майно російського мільярдера Олексія Мордашова, мільярдера, друга Путіна та власника ПАТ "Северсталь". Йдеться про комплекс будівель на Сардинії.

А колишній колега з "Альфа-груп" Петра Авена — Михайло Фрідман, перший з російських олігархів, які потрапили під санкції, дав інтерв'ю. Зараз мільярдер знаходиться у своєму лондонському маєтку, але його рахунки заблоковані, тому він не може скористатися своїми грошима. За його словами, "він не знає, що йому робити далі".