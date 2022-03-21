Власти Берна арестовали недвижимость российского олигарха Петра Авена

Речь идет о апартаментах в курортном городе Сааненмезере

Власти швейцарского кантона Берн заблокировали возможность продажи или передачи в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену, совладельцу консорциума "Альфа-групп" Петру Авену. Авен ранее попал в санкционные списки ЕС и Швейцарии из-за войны в Украине, сообщает издание NZZ am Sonntag.

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Арестована была квартира в гостиничном комплексе Les Hauts de Gstaad в курортном Сааненмезере в кантоне Берн. Сообщается, что управление земельного кадастра Берна уведомило Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) об этой квартире, а также заблокировало возможность распоряжаться этой недвижимостью.

[ + – ] Гостиничный комплекс Les Hauts de Gstaad в Берне Фото: Соцсети

"Это значит, что она больше не может быть продана или заложена", — заявила руководитель управления внутренних дел и юстиции Берна Эви Аллеманн.

Ранее на этой неделе Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции из-за войны в Украине в отношении ряда российских физических лиц, среди которых бизнесмен Роман Абрамович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и Тигран Худавердян. Последний, к слову, покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.

В санкционный список попали 197 физических и девять юридических лиц.

Напомним, Петр Авен — до 2011 года занимал пост президента "Альфа-банка", до 1 марта являлся 2022 года был председателем совета директоров "Альфа-банка". Член совета директоров LetterOne Group. Председатель правления финтех компании ABH Holdings с головным офисом в Нидерландах. В 2021 году его состояние оценивали в 5 миллиардов долларов, он занимал 30-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. Известен также как меценат и коллекционер живописи. В его коллекции, которую оценивают в полмиллиарда долларов, есть работы Кандинского и Шагала.

Напомним, на прошлой неделе в Италии было арестовано имущество российского миллиардера Алексея Мордашова, миллиардера, друга Путина и владельца ПАО "Северсталь". Речь идет о комплексе зданий на Сардинии.

А бывший коллега по "Альфа-групп" Петра Авена – Михаил Фридман, первый из российских олигархов, попавших под санкции, дал интервью. Сейчас миллиардер находится в своем лондонском поместье, но его счета заблокированы, так что он не может воспользоваться своими деньгами. По его собственным словам, "он не знает, что ему делать дальше".