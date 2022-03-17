"Я не знаю, как жить". Российский олигарх Михаил Фридман попал под санкции и дал интервью

Миллиардер уже потерял 4 миллиарда долларов и говорит, что не имеет влияния на Путина

57-летний российский олигарх Михаил Фридман попал под санкции Великобритании и США. Сейчас он проживает в Британии, в своем роскошном викторианском поместье Athlone House, которое он купил в 2016 году за 65 миллионов фунтов стерлингов и находится в "странном положении" миллиардера, не имеющего наличных денег. Он согласился дать интервью изданию Bloomberg и рассказать о своей жизни в опале.

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Михаил Фридман – родом из украинского города Львов. Он был олигархом первой волны, разбогатевшим на банковском деле и энергетике до прихода к власти Путина. Его родители — граждане Украины, которые до недавнего времени все еще проживали во Львове. "Я знаю каждый уголок этого города, я всегда знал, что Украина будет сопротивляться, — говорит он журналисту. Встретится он согласился не дома, а в кафе на севере Лондона.

Когда российские войска вторглись в Украину, Фридман находился в Москве по делам. Он срочно вылетел в Лондон, где провел следующие несколько дней, отвечая на телефонные звонки. Он и его партнеры владеют "Альфа банком", также они основали инвестиционную компанию LetterOne и владеют долей в его крупнейшем телекоммуникационном операторе "Киевстар". Кроме этого Фридман — один из основных спонсоров Мемориала Холокоста в Бабьем Яру в Киеве, построенного в 2016 году.

По его словам он не думал, что Путин начнет полномасштабное вторжение. Он утверждает, что сказал коллегам из LetterOne, своей частной инвестиционной компании в Лондоне, что не может представить, чтобы русские сражались с украинцами.

25 февраля, на следующий день после вторжения ВС РФ в Украину, он отправил письмо своим сотрудникам в LetterOne, в котором назвал конфликт "трагедией" и сказал, что "война никогда не может быть ответом". Для Фридмана это было редкое политическое заявление, ранее он воздерживался от прямой критики Путина.

В следующий понедельник его благотворительная организация Genesis Philanthropy Group объявила, что пожертвует 10 миллионов долларов еврейским организациям, поддерживающим беженцев в Украине.

Однако это не помогло ему избежать санкций. 28 февраля его адвокат отозвал его со встречи известием о том, что Европейский Союз ввел санкции против него и его давнего делового партнера Петра Авена, который возглавлял "Альфа-банк".

"Юрист начал бормотать, что это значит: запрет на выезд, замороженные счета. Я был в шоке, я почти не понимал, что он говорит", — признается Фридман. Он говорит, что ему теперь ясно, что ЕС не понимает, как на самом деле работает власть в России. По его словам, если цель санкций — побудить таких, как он, оказывать давление на Владимира Путина, то это нереально.

"Я никогда не работал ни в одной государственной компании или на государственной должности. Если люди, которые у власти в ЕС, считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит, те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего", — заявляет он.

По данным Bloomberg, перед войной состояние Фридмана составляло около 14 миллиардов долларов. Сейчас его состояние на бумаге составляет около 10 миллиардов долларов, и он находится в странном положении олигарха, практически не имеющего наличных денег. Когда Великобритания последовала примеру ЕС и 15 марта ввела санкции против Фридмана, его последняя работающая банковская карта в Великобритании была заморожена.

Он признается, что теперь должен подать заявку на получение лицензии на трату денег, и британское правительство определит, является ли любой запрос "разумным". Похоже, что это будет означать пособие в размере примерно 2500 фунтов стерлингов в месяц.

Фридман говорит, что у него нет имущества, которое можно арестовать: нет яхт и самолетов. Только имение в Лондоне, где он живет, квартира в Москве и квартире его родителей в Латвии. А что касается квартиры во Львове, то там, по словам Фридмана, сейчас живут 15 беженцев.

Миллиардер утверждает, что никогда не встречался с Путиным один на один, но только вместе с другими бизнесменами. Также он отрицает, что встречи президента РФ с другим российским олигархом и его коллегой Петром Авеном имели какое-то влияние на Путина.

"Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом. Авен просто говорил ему: "Большое спасибо, что нашли время". Сказать Путину что-то против войны, это было бы своего рода самоубийством", — настаивает Фридман.

Несмотря на то, что США не ввели санкции против Фридмана, меры ЕС и Великобритании привели к тому, что его счета были заморожены. На следующий день после того, как официальный Брюссель объявил о санкциях, он обнаружил, что его банковская карта не работает. Теперь он пытается понять, как вести домашние дела и нанять уборщицу.

"Может, мне стоит самому убираться в доме. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате с четырьмя парнями, но после 35 лет делать это снова – это странно", — заявляет Фридман с нервным смешком.

Фридман и Авен ушли со всех советов директоров и руководящих должностей в своих компаниях, включая Альфа-банк и LetterOne. Их партнеры, Хан, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов, также ушли из LetterOne в то же время, когда ее правление объявило, что пожертвует 150 миллионов долларов на поддержку усилий по оказанию помощи в Украине.

Фридман говорит, что у него есть два месяца, чтобы оспорить санкции ЕС. Он работает с Роджером Герсоном, лондонским юристом. У Фридмана есть израильский паспорт, но он не готов к переезду в Израиль. "У меня нет там дома, и у меня нет доступа к деньгам, чтобы купить его. Я здесь пленник", — говорит он, имея в виду свой лондонский особняк.

Во время беседы Фридман не раз заводил разговор о том, что санкции ЕС и Великобритании нелогичны. Ведь они касаются именно олигархов, но не их бизнеса. Также он говорит, что санкции означают для него конец многолетней кампании за признание за пределами РФ. Он и Авен регулярно посещали Вашингтон, чтобы улучшить имидж России, они учредили программу стипендий "Альфа", вкладывали деньги в европейские компании.

При этом он старался держаться подальше от политики, что было нелегко. Он дружил с оппозиционным политиком Борисом Немцовым и даже снялся в документальном фильме про него.

А сейчас он признался журналисту Bloomberg, что дела ухудшаются и он совершенно не знает, что делать. "Я не знаю, как жить. Я не знаю. Я действительно не знаю", — резюмирует Фридман.