"Я не знаю, як жити". Російський олігарх Михайло Фрідман потрапив під санкції та дав інтерв'ю

Мільярдер уже втратив 4 мільярди доларів і каже, що не має впливу на Путіна.

57-річний російський олігарх Михайло Фрідман потрапив під санкції Великої Британії та США. Наразі він проживає в Британії, у своєму розкішному вікторіанському маєтку Athlone House, який він придбав у 2016 році за 65 мільйонів фунтів стерлінгів і перебуває в "дивному становищі" мільярдера, який не має готівки. Він погодився дати інтерв'ю виданню Bloomberg і розповісти про своє життя в опалі.

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Михайло Фрідман – родом з українського міста Львів. Він був олігархом першої хвилі, який розбагатів на банківській справі та енергетиці до приходу до влади Путіна. Його батьки – громадяни України, які донедавна все ще проживали у Львові. "Я знаю кожен куточок цього міста, я завжди знав, що Україна чинитиме опір, — каже він журналісту. Зустрітися він погодився не вдома, а в кафе на півночі Лондона.

Коли російські війська вторглися в Україну, Фрідман був у Москві у справах. Він терміново вилетів у Лондон, де провів кілька днів, відповідаючи на телефонні дзвінки. Він та його партнери володіють "Альфа банком", також вони заснували інвестиційну компанію LetterOne і володіють часткою у його найбільшому телекомунікаційному операторі "Київстар". Окрім цього, Фрідман — один з основних спонсорів Меморіалу Голокосту в Бабиному Яру, побудованого у 2016 році.

За його словами, він не думав, що Путін почне повномасштабне вторгнення. Він стверджує, що сказав колегам з LetterOne, своєї приватної інвестиційної компанії в Лондоні, що не може уявити, щоб росіяни боролися з українцями.

25 лютого, наступного дня після вторгнення ЗС РФ в Україну, він надіслав листа своїм співробітникам у LetterOne, у якому назвав конфлікт "трагедією" і сказав, що "війна ніколи не може бути відповіддю". Для Фрідмана це була рідкісна політична заява, раніше він утримувався від прямої критики Путіна.

Наступного понеділка його благодійна організація Genesis Philanthropy Group оголосила, що пожертвує 10 мільйонів доларів єврейським організаціям, які підтримують біженців в Україні.

Однак, це не допомогло йому уникнути санкцій. 28 лютого його адвокат відкликав його із зустрічі звісткою про те, що Європейський Союз ввів санкції проти нього та його давнього ділового партнера Петра Авена, який очолював Альфа-банк.

"Юрист почав бурмотіти, що це означає: заборона на виїзд, заморожені рахунки. Я був у шоці, я майже не розумів, що він каже", — зізнається Фрідман. Він каже, що тепер йому зрозуміло, що ЄС не розуміє, як насправді працює влада в Росії. За його словами, якщо мета санкцій — спонукати таких, як він, чинити тиск на Володимира Путіна, це нереально.

"Я ніколи не працював у жодній державній компанії або на державній посаді. Якщо люди, які при владі в ЄС, вважають, що через санкції я можу підійти до пана Путіна і сказати йому, щоб він припинив війну, і це спрацює, то, боюся, у нас у всіх великі проблеми. Отже, ті, хто приймає це рішення, нічого не розуміють у тому, як влаштована Росія. І це є небезпечним для майбутнього", — заявляє він.

За даними Bloomberg, перед війною статки Фрідмана становили близько 14 мільярдів доларів. Наразі його статки на папері становить близько 10 мільярдів доларів, і він перебуває в дивному становищі олігарха, який практично не має готівки. Коли Великобританія наслідувала приклад ЄС і 15 березня ввела санкції проти Фрідмана, його остання робоча банківська картка у Великобританії була заморожена.

Він зізнається, що тепер має подати заявку на отримання ліцензії на витрати грошей, і британський уряд визначить, чи є будь-який запит "розумним". Схоже, що це означатиме допомога в розмірі приблизно 2500 фунтів стерлінгів на місяць.

Фрідман каже, що в нього немає майна, яке можна заарештувати: немає яхт та літаків. Тільки маєток у Лондоні, де він живе, квартира у Москві та квартирі його батьків у Латвії. А щодо квартири у Львові, то там, за словами Фрідмана, наразі живуть 15 біженців.

Мільярдер стверджує, що ніколи не зустрічався з Путіним віч-на-віч, але тільки разом з іншими бізнесменами. Також він заперечує, що зустрічі президента РФ з іншим російським олігархом та його колегою Петром Авеном мали якийсь вплив на Путіна.

"Дистанція між Путіним і будь-ким ще подібна до дистанції між Землею і космосом. Авен просто казав йому: "Велике спасибі, що знайшли час". Сказати Путіну щось проти війни, це було б свого роду самогубством", — наполягає Фрідман.

Попри те, що США не ввели санкції проти Фрідмана, заходи ЄС та Великобританії призвели до того, що його рахунки були заморожені. Наступного дня після того, як офіційний Брюссель оголосив про санкції, він виявив, що його банківська картка не працює. Тепер він намагається зрозуміти, як вести домашні справи та найняти прибиральницю.

"Може, мені варто самому прибирати в будинку. Коли я був студентом, я жив у маленькій кімнаті з чотирма хлопцями, але після 35 років робити це знову — дивно", — заявляє Фрідман з нервовим сміхом.

Фрідман і Авен пішли з усіх рад директорів та керівних посад у своїх компаніях, включаючи Альфа-банк та LetterOne. Їхні партнери, Хан, Олексій Кузьмичов та Андрій Косогов, також пішли з LetterOne у той же час, коли її правління оголосило, що пожертвує 150 мільйонів доларів на підтримку зусиль з надання допомоги в Україні.

Фрідман каже, що має два місяці, щоб оскаржити санкції ЄС. Він працює з Роджером Герсоном, лондонським юристом. Фрідман має ізраїльський паспорт, але він не готовий до переїзду в Ізраїль. "У мене немає там будинку, і я не маю доступу до грошей, щоб купити його. Я тут бранець", — каже він, маючи на увазі свій лондонський особняк.

Під час бесіди Фрідман неодноразово заводив розмову про те, що санкції ЄС та Великобританії нелогічні. Адже вони стосуються саме олігархів, але не їхнього бізнесу. Також він каже, що санкції означають йому кінець багаторічної кампанії за визнання за межами РФ. Він та Авен регулярно відвідували Вашингтон, щоб покращити імідж Росії, вони започаткували програму стипендій "Альфа", вкладали гроші в європейські компанії.

При цьому він намагався триматися подалі від політики, що було нелегко. Він дружив з опозиційним політиком Борисом Нємцовим і навіть знявся в документальному фільмі про нього.

А зараз він зізнався журналісту Bloomberg, що справи погіршуються і він не знає, що робити. "Я не знаю, як жити. Я не знаю. Я справді не знаю", — резюмує Фрідман.