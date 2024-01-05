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Экономика Российско-украинская война

Российский олигарх Фридман подал иск против Украины на $1 млрд: что случилось

правовое основание иска Фридмана, иск против Украины, нарушение инвестсоглашения, национализация Sense Bank
Фото: Википедия | Российский олигарх Михаил Фридман захотел вернуть себе национализированный Sense Bank

Согласно заявлению холдинга АВНН, его представители угрожают Украине международным арбитражем за все случаи кампании "черного пиара".

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Люксембургская компания ABH Holdings (АВНН) подала иск против Украины на более чем 1 миллиард долларов из-за национализации Sense Bank (бывшего "Альфа-Банк Украина"). Об этом говорится в заявлении холдинга, которое обнародовано 4 января этого года.

Иск подан на основании якобы нарушения договора о защите инвестиций между Украиной и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом. В заявлении сообщается, что вроде бы имея в основе корпоративное рейдерство и военную спекуляцию, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев и бенефициаров и акционеров, в том числе UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research.

Иск был подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий в мире орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

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На самом деле Михаил Фридман даже не мажоритарный, а миноритарный акционер холдинга (имеет 32,9% акций в люксембургской АВНН), который объявлен в розыск в Украине, а сам находится под многочисленными санкциями.

Вместе с тем представители холдинга уверены, как указано в заявлении холдинга, в своей победе и обвиняют Украину в кампании "черного пиара", которую она якобы распространила повсеместно. В компании отмечают, что Украина, "не имея реальных шансов на законную победу в этом арбитраже, за кулисами участвует в кампании обвинений в различных вымышленных нарушениях со стороны акционеров ABHH".

"ABHH тщательно зафиксировал все случаи кампании "черного пиара" Украины и рассмотрит возможность подачи их в международный арбитраж", — угрожает холдинг.

Кроме того, представители холдинга АВНН сомневаются, как такое "вопиющее нарушение Украиной инвестиционного соглашения" будет способствовать вступлению Украины в членство в Евросоюзе.

Преступная деятельность Михаила Фридмана

В сентябре прошлого года СБУ задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману. По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман профинансировал несколько военных заводов страны-агрессора на 2 миллиарда рублей.

Среди них — Тульский патронный завод, который производит патроны, а также Уральский оптико-механический завод им. Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Для финансирования захватнических "проектов" Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп", в состав которого до полномасштабного вторжения входил также "Альфа-Банк Украина", который впоследствии переименован в Sense Bank.

Фридман задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", которая поставляется оккупантам на передовую.

Кроме того, Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине, а страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских захватчиков на фронте.

Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированные регионы Украины.

Реакция АВНН

В ABH Holdings отмечают, что обвинения, выдвинутые СБУ в адрес Фридмана по финансированию российского военного производства, являются ложными и полностью лишенными оснований.

ABH Holdings с главным офисом в Люксембурге имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и Европы, в частности операционные компании ABHH находятся в Украине, России, Казахстане, Беларуси и Нидерландах.

Также дочерние компании ABHH ведут деятельность на Кипре и в Великобритании. Конечным бенефициаром СК "Альфа Страхование" (Украина) является Михаил Фридман, гражданин государства Израиль.

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