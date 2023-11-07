Зеленский ввел санкции против российского бизнесмена Михаила Фридмана

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против девяти юридических лиц. Часть из них связана с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Соответствующий указ президента №739/2023 появился 7 ноября.

Отмечается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Предложения о введении санкций внесла Служба безопасности Украины.

Кто попал под ограничения:

Согеральский фонд;

Хаберфилд Лимитед;

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Рисса Инвестментс Лимитед; Рисса Инвестментс Лимитед;

International Distribution Systems Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

CTF Holdings S.A.;

Dendar Investment Fund Limited.

Санкции на указанные компании, которые в целом зарегистрированы на Кипре и в Люксембурге, введены сроком от 2 до 10 лет. Часть из них имеет связи с российским миллиардером Михаилом Фридманом. Его корпоративные права арестовали в Украине 6 октября .

Фридман стал одним из первых российских олигархов, внесенных в санкционный список ЕС в феврале 2022 года из-за тесных связей с администрацией Путина и накопления богатства благодаря близким отношениям с правительством РФ. Фридман пытается оспорить санкции. В Украине его активами являются компании "Киевстар", "Сенс Банк" (ранее "Альфа-Банк") и "Моршинская". Как пишет "Экономическая правда", у Фридмана остался только один крупный актив в Украине — мобильный оператор "Киевстар".