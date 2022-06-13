В Украине суд арестовал активы российского олигарха на 53,4 млн грн

По информации журналистов, речь идет об активах компании IDS Group Ukraine, которая принадлежит олигарху Михаилу Фридману. Компания владеет предприятиями по производству минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская".

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В Украине решением суда были арестованы акции и средства компании, которая занималась производством и реализацией минеральной воды, сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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По информации "Экономической правды" речь идет о компании "Моршинская", которая принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману, находящемуся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Согласно постановлению суда, арест наложен на ценные бумаги и денежные средства, являющиеся долями уставного капитала предприятия. Общая сумма арестованных средств составляет 53,4 млн грн, говорится в сообщении БЭБ.

Следователи БЭБ установили, что предприятие принадлежит российскому олигарху через кипрские компании. Таким образом, бизнесмены пытались избежать возможных санкций и принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законом Украины. В частности по фиктивным контрактам бизнесмены планировали вывести активы, расположенные на территории Украины.

На данный момент продолжается досудебное расследование, в котором задействованы сотрудники БЭБ, при руководстве Офиса Генерального прокурора. С целью всестороннего расследования также организовано сотрудничество с Национальной комиссией по ценным бумагам и Налоговой службой. Попытка вывода активов из собственности российского олигарха предупреждена.

Активы Фридмана в Украине

По данным "Экономической правды", Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, которая является "дочкой" IDS Borjomi International, входящей в международный консорциум "Альфа-Групп". Компания, помимо того, что является являлась эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину, была представлена рядом брендов, таких как "Моршинская", Миргородская, "Сорочинская","Трускавецкая" и др.

По сути IDS Group Ukraine — лидер украинского рынка минеральных вод. В нее входят следующие предприятия – Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, Трускавецкий завод минеральных вод, компания "ИДС Аква Сервис", дистрибуционная компания ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы".

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Ранее сообщалось, живущий в Великобритании Петр Авен обвиняется британскими властями в нарушении наложенных на него санкций. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники, олигарха обвиняют в том, что его расходы значительно превышают допустимый лимит в £2,5 тыс. в месяц.