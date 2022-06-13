В Україні суд заарештував активи російського олігарха на 53,4 млн грн

За інформацією журналістів, йдеться про активи компанії IDS Group Ukraine, яка належить олігарху Михайлу Фрідману. Компанія володіє підприємствами з виробництва мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська".

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В Україні рішенням суду заарештовано акції та засоби компанії, яка займалася виробництвом та реалізацією мінеральної води, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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За інформацією "Економічної правди" йдеться про компанію "Моршинська", яка належить російському олігарху Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії. Згідно з постановою суду, арешт накладено на цінні папери та кошти, які є частками статутного капіталу підприємства. Загальна сума заарештованих коштів становить 53,4 млн грн, йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідчі БЕБ встановили, що підприємство належить російському олігарху через кіпрські компанії. Так, бізнесмени намагалися уникнути можливих санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законом України. Зокрема, за фіктивними контрактами бізнесмени планували вивести активи, розташовані на території України.

Наразі триває досудове розслідування, в якому задіяні співробітники БЕБ, за керівництва Офісу Генерального прокурора. З метою всебічного розслідування також організовано співпрацю з Національною комісією з цінних паперів та Податковою службою. Спробу виведення активів із власності російського олігарха попереджено.

Активи Фрідмана в Україні

За даними "Економічної правди", Фрідман із партнерами Германом Ханом та Петром Авеном володіє компанією IDS Group Ukraine, яка є "дочкою" IDS Borjomi International, що входить до міжнародного консорціуму "Альфа-Груп". Компанія, крім того, що була ексклюзивним імпортером води "Боржомі" в Україну, представлена низкою брендів, таких як "Моршинська", Миргородська, "Сорочинська", "Трускавецька" та ін.

По суті, IDS Group Ukraine — лідер українського ринку мінеральних вод. До неї входять такі підприємства — Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, Трускавецький завод мінеральних вод, компанія "ІДС Аква Сервіс", дистрибуційна компанія ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи".

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Раніше повідомлялося, що Петро Авен, який живе у Великій Британії, звинувачується британською владою в порушенні накладених на нього санкцій. Як повідомило агентство ТАСС із посиланням на джерела, олігарха звинувачують у тому, що його витрати значно перевищують допустимий ліміт £2,5 тис. на місяць.