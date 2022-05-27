Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины

Фокус выяснил, какие компании попали в перечень объектов, которые могут быть изъяты у собственников — резидентов РФ, и что будет с украинским "Альфа-Банком", в числе владельцев которого – российские подсанкционные олигархи.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Украине грядет волна переоформления прав собственности компаний, связанных с агрессором, на украинское государство. О том, что парламент урегулировал вопросы изъятия российских активов, Фокус писал еще в марте, когда был принят закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" № 2116-IX. Впрочем, как и прогнозировали опрошенные тогда Фокусом эксперты, к закону вскоре были подготовлены важные изменения (законопроект №7169).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В мае ряд народных депутатов также подготовил парламентское обращение к Кабинету министров и СНБО с просьбой заняться принудительным изъятием в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, согласно конкретному перечню.

Украинские активы частных собственников с российскими корнями после внесения уточнений в закон Украины могут быть изъяты в связи с общественной необходимостью . В очереди на национализацию – активы группы российского "Альфа-Банка".

Просят изъять. Какие компании в списке на принудительную национализацию

Народные депутаты Украины 12 мая зарегистрировали в парламенте проект постановления №7373. Это — обращение к Кабмину и СНБО с просьбой подготовить и принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

"Несмотря на продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, в Украине до сих пор работают компании, которые напрямую или через оффшоры принадлежат гражданам Российской Федерации, обогащают страну-агрессора и обеспечивают финансирование войны в Украине. Угрозу национальной безопасности Украины представляет деятельность в банковском секторе, в сфере электронных телекоммуникаций и металлургической промышленности резидентов РФ", — сказано в пояснительной записке.

[ + – ] В перечне проекта постановления – активы группы "Альфа-Банка", в том числе, Миргородский завод минеральных вод

К проекту также подготовлено дополнение, где перечислены компании с российскими собственниками, что должны быть изъяты. В этом списке – "Альфа-Банк", СК "Альфа-Страхование", "Киевстар", компания "Алюминий Украины", Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и Миргородский завод минеральных вод.

Нужно менять закон. Когда государство сможет изъять банк Фридмана

Украинским "Альфа-Банком", согласно данным НБУ, еще в марте владели несколько акционеров-физлиц, в том числе, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Вместе им принадлежало 82,55% акций украинского "Альфа-Банка". Однако позже структура акционеров поменялась. Согласно обновленным данным НБУ, на 21 апреля 2022 года ключевые акционеры банка – россиянин Андрей Косогов (40,96% акций), гражданин Израиля, Великобритании и России Михаил Фридман, которому принадлежат 32,86% акций, и гражданин Латвии и РФ Петр Авен – у него 12,4%.

О том, что все еще принадлежащий россиянам "Альфа-Банк" в Украине в будущем может полностью изменить структуру собственности (активы могут изъять в пользу Украины), Фокусу рассказали опрошенные эксперты. Впрочем, не все так просто – быстрого перехода банка в госсобственность не будет.

Важно

НБУ согласовал болгарского экономиста доверенным лицом акционеров "Альфа-Банка"

"Российская Федерация не является акционером, учредителем или конечным бенефициаром банка ни прямо, ни косвенно. Согласно действующим нормам законодательства, принудительно изымать можно только такие активы, где именно РФ владеет долей или является учредителем", — подчеркнул Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина.

Сейчас законодательство не позволяет изымать активы россиян-физлиц в Украине. Но в закон уже внесены уточнения.

Юрист Gracers Law Firm Сергей Савинский объясняет: действующая редакция закона № 2116-IX предусматривает, что может быть принудительно изъято по мотивам общественной необходимости имущество, принадлежащее Российской Федерации и ее резидентам.

"Статья 1 этого закона определяет, что резидентами Российской Федерации являются юридические лица (их филиалы, представительства), осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Украины на территории Украины, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых прямо или косвенно является Российская Федерация. В данном случае "резидентами" признаются именно юридические лица, в частности, конечным бенефициарным владельцем которых является РФ. В действующей редакции закона отсутствуют какие-либо упоминания о физических лицах", — отметил Сергей Савинский.

Юрист отмечает: учитывая действующую редакцию закона, решение о принудительном изъятии, например, активов "Альфа-Банка", конечным бенефециарным владельцем которого является Михаил Фридман, согласно данным украинских реестров, является гражданином и резидентом Великобритании, кажется не правовым.

Впрочем, после изменений в законе правовое обоснование появится. Парламент 1 апреля уже проголосовал за законопроект №7169 "О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", где уточняется, что резидентами РФ могут быть признаны физлица, которые являются гражданами РФ, а также те, кто не имеет гражданства, но имеет тесную связь с РФ, например, место жительства или основная деятельность. Сейчас документ направлен на подпись президенту.

[ + – ] Парламент проголосовал за изменения в закон об изъятии активов РФ, но президент документ еще не подписал

"Если президент подпишет проект закона №7169, тогда основания изъять (компании в перечне проекта постановления №7373, — Ред.) будут. Но и тогда они будут юридически небезупречны, и, скорее всего, акционеры попытаются обжаловать национализацию в суде", — говорит Евгений Дубогрыз.

Важно

Финансовая удавка. Санкции к российским банкам и судьба украинского "Альфа-Банка"

То есть, чтобы запустить маховик изменений, которые ведут к изъятию "Альфа-Банка" у российских акционеров, необходимо сначала вступление закона в силу, затем – принятие проекта постановления об обращении к Кабмину и СНБО. Только после этого могут быть начаты действия, которые в итоге приведут к смене собственника банка.

Вероятнее всего, речь может идти о переходе "Альфа-Банка" в государственную собственность Украины.

"Если Кабмин выдвинет предложение национализировать эти активы, то в дальнейшем это возможно", — объяснил Евгений Дубогрыз.

Еще до окончания войны. Когда начнется национализация компаний РФ в Украине

Юристы подчеркивают: дожидаться окончания военных действий для проведения процедуры изъятия у россиян активов в Украине необязательно.

"Действующая редакция закона не устанавливает требований к срокам, когда должна начаться соответствующая процедура. Очевидно, что выполнение процедуры по принудительному изъятию объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов будет длительным процессом, и начинать его после войны было бы алогично", — считает Сергей Савинский.

Важно

Финансовая удавка. Санкции к российским банкам и судьба украинского "Альфа-Банка"

Что касается самой процедуры, то, как объяснила адвокат Stron Legal Services Катерина Струкова, на первом этапе Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) получает от депозитарных учреждений информацию о ценных бумагах, собственниками которых являются РФ, ее резиденты и связанные с ними лица. Также Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) готовит список компаний, которыми владеет РФ в Украине и которые подпадают под принудительную национализацию. Далее Кабмин формирует перечень активов и направляет предложения по их изъятию в СНБО.

"Второй этап – СНБО рассматривает предложение КМУ и предложенный перечень активов и принимает решение об их изъятии. В дальнейшем такое решение СНБО утверждается Указом президента Украины. Третьим этапом является непосредственно процесс изъятия активов. Закон предусматривает, что изъятые активы переходят в государственную собственность. Четвертый этап – принятие ВРУ закона об утверждении решения СНБО и Указа президента Украины об изъятии активов", — перечисляет основные этапы процесса изъятия российских активов в Украине Катерина Струкова.

Процедура национализации компаний и банков с российскими корнями может быть проведена уже сейчас, не дожидаясь окончания войны в Украине

То есть, это и есть та процедура, по которой может идти будущая национализация "Альфа-Банка". При этом Евгений Дубогрыз говорит о том, что существует и другой законный способ вхождения государства в акционерный капитал банка.

"У НБУ есть все рычаги и отработанные механизмы реакции – признание банка неплатежеспособным из-за санкций к акционерам. Так как банк является "системно важным", согласно регуляциям НБУ, государство может принять решение о вхождении в его капитал – здесь статус системно важного банка не вредит, а помогает потенциальной национализации", — отмечает эксперт.

Будут суды. Где и как россияне будут бороться за свои активы в Украине

Будущие изъятия российских активов, которые полностью урегулированы украинским законодательством, все же могут быть оспорены российскими собственниками в различных судах.

"Учитывая политическую ситуацию в Украине, а также настроения общества и оправданную оценку деятельности и позиции ряда резидентов РФ, успеха в украинских судах резиденты РФ, чье имущество было изъято принудительно, не найдут — и будут его искать в международных судебных инстанциях, в частности, Европейском Суде по правам человека", — считает Сергей Савинский.

Важно

Во Франции арестовали виллу и квартиру российского олигарха Фридмана

Однако на ход процесса изъятия активов у российских собственников суды повлиять не смогут – по словам Катерины Струковой, законом "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" предусматривается, что вынесение судом решений об обеспечении иска не останавливает действия решения органа государственной власти, связанного с принудительным изъятием, и не является основанием для остановки процесса регистрации вещных прав.