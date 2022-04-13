Финансовая удавка. Санкции к российским банкам и судьба украинского "Альфа-Банка"

Западные санкции в очередной раз прошлись по российским банкам. На этот раз США и G7 объявили о блокировке российских Сбербанка и Альфа-Банка. Почему это важно и что будет с украинским Альфа-Банком?

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Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС 6 апреля объявили о введении новых санкций.

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"Соединенные Штаты объявляют о разрушительных экономических мерах по запрету новых инвестиций в России и вводят самые строгие финансовые санкции в отношении крупнейшего российского банка и нескольких важнейших государственных предприятий, а также российских чиновников и их членов семей", — говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

В Штатах также оценили экономическое влияние санкций на агрессора. В Белом доме считают, что уже в этом году ВВП России сократится на 15%, что сведет на нет все достижения последних пятнадцати лет. Инфляция в РФ уже превысила 15% и, согласно прогнозам, ускорится еще больше.

Новые санкции затронули крупные российские банки.

"Полная блокировка санкциями крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-Банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела", — отмечается в сообщении на сайте Белого Дома. Фокус выяснил, действительно ли новые санкции будут оказывать влияние на банковский сектор РФ, и какими могут быть дальнейшие ограничительные меры партнеров к финансовой системе страны-агрессора.

Украинский банк. Сложная судьба "дочки" подсанкционного Альфа-Банка

В Украине работает дочерняя структура российского Альфа-Банка, и в отношении украинского банка не было ни западных, ни внутренних украинских санкций. То есть, банк работает, как и другие банки, выполняя все операции со всеми своими клиентами и контрагентами.

[ + – ] НБУ признал деловую репутацию владельцев Альфа-Банка в Украине небезупречной

"США не накладывали санкции на Альфа-Банк Украина. Украина тоже. Но это, я считаю, неправильно, – говорит Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт "CASE Украина". — Сугубо юридический трюк со стороны США и нашей. Не понимаю, чем он мог быть вызван. Акционерами Альфа-Банка Украина были и остаются российские олигархи, которые помогают россии вести войну – в ином случае не было бы санкций против российской Альфы. Если так, то санкции нужно распространять на все их имущество. Пусть даже формально (но только формально) они сейчас им как бы не распоряжаются, "передав управление" третьим лицам – управление, но не собственность".

Напомним, в начале марта в Альфа-Банке сообщили о подготовке к смене действующих акционеров, а до того момента управление банка будет осуществлять топ-менеджмент.

Недавно в интервью глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что продажа украинского Альфа-Банка возможна, однако только такая, которая не будет рассматриваться как попытка обойти санкции.

"В соответствии с санкциями, наложенными на владельцев Альфа-Банка, НБУ признал их деловую репутацию небезупречной, и мы применили меры влияния к владельцам существенного участия в запрете использования ими права голоса. Альфа-Банк – системно важный для украинской экономики. Наша задача – действовать так, чтобы не пострадали миллионы украинских вкладчиков. Акционеры банка должны искать выход из этой ситуации", – отметил Шевченко.

Если Альфа-Банк и сменит акционеров, то, скорее всего, это произойдет уже после войны.

Влияние санкций. Как еще накажут банки РФ

Новый пакет санкций в отношении российских банков эксперты одобряют, однако отмечают: этих мер все еще мало, чтобы действительно существенно повлиять на экономику РФ.

"Это повлияет, но несущественно. Такие санкции могут несколько затормозить расчеты, экспорт и импорт в Россию. Но Россия очень быстро найдет замену, переориентирует расчеты за такие операции на другие банки. На внутреннюю возможность воевать эти новые санкции в банки вообще не повлияют, они не мешают делать внутренние расчеты", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.

Некоторые эксперты уверены, что санкции в отношении российских банков введены поздно.

"Отчасти санкции запоздали, примерно неделю назад финансовый регулятор Великобритании признал банкротом "дочку" российского Сбербанка в Лондоне. Поэтому заморозка активов мало ударит по Сбербанку, частично из стран G7 и стран ЕС они средства успели вывести, но, конечно, что-то, от чего нельзя было избавиться, – например недвижимость или долгосрочные активы, осталось. Так что будем анализировать ликвидационные балансы, смотреть потери регуляторов, если таковые будут", – говорит экономист Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА).

По мнению Шапрана, санкции в отношении банков все же могут оказать определенное негативное влияние на экономику агрессора

"Примерно с середины марта операции крупнейших российских госбанков в ЕС парализованы, а то, что сейчас приняли, их окончательно добьет. Важно давить именно на Сбербанк, который прикрывался пулом портфельных инвесторов из США, которые были его акционерами, но после 3 марта, когда рынок депозитарных расписок на его акции заморозили, этот щит перестал работать", — считает Виталий Шапран.

Важно

Надо знать, где нажать. Как будут набирать обороты санкции против РФ (схема)

На практике влияние санкций может быть следующим: расчеты, аккредитивы, другие элементы торгового финансирования будут более дорогими для россиян. По мнению Шапрана, из-за санкций к государственным монополиям в РФ часть услуг будет вообще недоступна.

"Дефицит доступа к инструментам торгового финансирования может негативно отразиться на экспорте из РФ нефти и газа. Впрочем, я хотел бы видеть более широкие санкции в отношении Газпромбанка и его иностранных "дочек", особенно дочерней компании на Кипре", — отмечает эксперт.

Больше санкций. Какими еще могут быть ограничения к банкам РФ

Новые санкции к Альфа-Банку и Сбербанку могут ухудшить их финансовое положение. То есть, банки будут нуждаться в дополнительной ресурсной поддержке от акционеров и от Центробанка РФ. Но пока нет оснований ожидать громких банкротств – скорее всего, подсанкционные банки пока смогут удержаться на плаву.

Что же касается дальнейших санкций к российскому банковскому сектору, то эксперты уверены, что США и другим странам еще многое предстоит сделать для воздействия на агрессора через банки.

"Должны получить санкции все 330 банков, которые там работают, в том числе, дочки иностранных банков. Пока хоть один банк России имеет возможность корреспондироваться с Западом, можно сказать, что санкции — по отношению к банкам — не будут действовать", — говорит Евгений Дубогрыз.

[ + – ] Новые санкции Запада к Альфа-Банку и Сбербанку могут ухудшить их финансовое положение

Виталий Шапран отмечает: санкции должны получить все государственные банки агрессора без исключений, включая Газпромбанк. Газпромбанк сейчас остается основным для расчетов стран ЕС за газ и нефть, поэтому пока санкции Евросоюза его не касаются. А вот США еще в феврале ввели этот банк в список подсанкционных, но санкции к нему выглядят слабыми – запрет американским гражданам и компаниям на покупку новых акций и долгосрочных обязательств банка. В марте к этому банку применила санкции Великобритания, запретив британским компаниям любые расчеты с этим российским банком.

"Когда Газпромбанк будет исключен из системы расчетов, тогда и санкции будут не номинальными. Европейцам нужно быть смелее. Да, им будет холодно без газа РФ, но и РФ без денег ЕС не наполнит федеральный бюджет доходами по плану", — отмечает Шапран.