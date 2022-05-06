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Во Франции арестовали виллу и квартиру российского олигарха Фридмана

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Фото: Соцсети | Вилла Михаила Фридмана в Сен-Тропе

Ранее миллиардер попал под санкции Великобритании и дал интервью, в котором рассказал о безденежье и проблемах

Во Франции арестовали виллу и квартиру российского олигарха и основателя "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Сам миллиардер, как он сам рассказывал, сейчас находится в Великобритании. Об этом сообщило российское агентство расследований The Insider со ссылкой на документ французского Министерства финансов.

Вилла Фридмана носит название Copab и находится в Сан-Тропе. Она записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. На Айзиман также наложены санкции Евросоюза, введенные 8 апреля.

вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи, ольга айзиман
Вилла Михаила Фридмана в Сен-Тропе
Фото: Соцсети

Фридман жил там нечасто, но сдавал ее в аренду, что давало ему неплохую прибыль. Фридман зарабатывал на вилле от 180 тысяч евро до 440 тысяч евро в месяц. На территории есть все, для комфортного отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи и даже отдельная площадка для вертолета. До ареста вилла широко рекламировалась в соцсетях и риелторских агентствах. Сейчас все профили закрыты. Расположение виллы весьма удачно. Она находится на утесе, рядом практически нет соседей, а из сада и бассейна открывается изумительный вид на море.

вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи
Фото: Соцсети
вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи
Фото: Соцсети
вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи
вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи
Фото: Соцсети
вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи
вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи
вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи
вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи

Также в Париже была арестована квартира Михаила Фридмана. Она была записана на дочерей и жену Фридмана через компанию SCI.

вилла михаил фридман, михаил фридман, вилла, сен тропе, арест имущества, российские олигархи, ольга айзиман
Михаил Фридман с женой, Ольгой Айзиман
Фото: ТАСС

Санкции ЕС против Михаила Фридмана были введены 28 февраля 2022 года. Он стал одним из первых олигархов, попавших в этот санкционный список. В обосновании указано: Фридман имеет связи с администрацией Путина, построил бизнес за счет приближенности к власти.

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Михаил Фридман и Владимир Путин
Фото: ТАСС

Также его обвиняют в содействии оккупации Крыма в 2014 году. Санкционные ограничения предполагают замораживание активов, запрет на перечисление средств и запрет на въезд на территорию ЕС.

Фридман вскоре дал откровенное интервью, рассказав о своей жизни под санкциями. Он жаловался, что ему приходится жить на "скромные" 2500 фунтов стерлингов в месяц. И утверждал, что у него нет яхт, самолетов и имущества, которое можно конфисковать. Только имение в Лондоне, где он живет, квартира в Москве и квартира его родителей в Латвии. Также он утверждал, что в квартире его родителей во Львове живут 15 беженцев. Как оказалось, миллиардер лукавил.