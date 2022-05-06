Во Франции арестовали виллу и квартиру российского олигарха Фридмана

Ранее миллиардер попал под санкции Великобритании и дал интервью, в котором рассказал о безденежье и проблемах

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Во Франции арестовали виллу и квартиру российского олигарха и основателя "Альфа-банка" Михаила Фридмана. Сам миллиардер, как он сам рассказывал, сейчас находится в Великобритании. Об этом сообщило российское агентство расследований The Insider со ссылкой на документ французского Министерства финансов.

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Вилла Фридмана носит название Copab и находится в Сан-Тропе. Она записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман. На Айзиман также наложены санкции Евросоюза, введенные 8 апреля.

[ + – ] Вилла Михаила Фридмана в Сен-Тропе Фото: Соцсети

Фридман жил там нечасто, но сдавал ее в аренду, что давало ему неплохую прибыль. Фридман зарабатывал на вилле от 180 тысяч евро до 440 тысяч евро в месяц. На территории есть все, для комфортного отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи и даже отдельная площадка для вертолета. До ареста вилла широко рекламировалась в соцсетях и риелторских агентствах. Сейчас все профили закрыты. Расположение виллы весьма удачно. Она находится на утесе, рядом практически нет соседей, а из сада и бассейна открывается изумительный вид на море.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Также в Париже была арестована квартира Михаила Фридмана. Она была записана на дочерей и жену Фридмана через компанию SCI.

[ + – ] Михаил Фридман с женой, Ольгой Айзиман Фото: ТАСС

Санкции ЕС против Михаила Фридмана были введены 28 февраля 2022 года. Он стал одним из первых олигархов, попавших в этот санкционный список. В обосновании указано: Фридман имеет связи с администрацией Путина, построил бизнес за счет приближенности к власти.

[ + – ] Михаил Фридман и Владимир Путин Фото: ТАСС

Также его обвиняют в содействии оккупации Крыма в 2014 году. Санкционные ограничения предполагают замораживание активов, запрет на перечисление средств и запрет на въезд на территорию ЕС.

Фридман вскоре дал откровенное интервью, рассказав о своей жизни под санкциями. Он жаловался, что ему приходится жить на "скромные" 2500 фунтов стерлингов в месяц. И утверждал, что у него нет яхт, самолетов и имущества, которое можно конфисковать. Только имение в Лондоне, где он живет, квартира в Москве и квартира его родителей в Латвии. Также он утверждал, что в квартире его родителей во Львове живут 15 беженцев. Как оказалось, миллиардер лукавил.